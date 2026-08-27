SDSS pita koliko će koštati Thompsonov koncert. Pavliček: Neće koštati ništa

Uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thomsona u Vukovaru, gdje gradski čelnici očekuju oko 100,000 posjetitelja, na sjednici Gradskog vijeća u četvrtak rečeno je kako Vukovar neće imati nikakve troškove oko koncerta, već će i Grad i mnogi podruzetnici ostvariti prohode.

Vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Rekao je da je primijetio da su neke ceste asfaltirane te da se po cijelom gradu obavljaju razni radovi na uređenju grada.

Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda ostvarenih na koncertu.

„Grupa M-SAN o svom je trošku uredila zemljišnu česticu na kojoj će se održati koncert. Svi troškovi pripreme i održavanja koncerta, poput uređenje parkirališta, bit će podmireni iz prihoda ostvarenih na koncertu, a višak prihoda bit će podijeljen na način da će pola biti uplaćeno za izgradnju „Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika“, a pola za studentski dom u Zagrebu", kazao je.

"Grad Vukovar neće imati nikakve troškove oko koncerta, a uz to će imati i prihode kao što će prihode imati i mnogi poduzetnici“, dodao je Pavliček.

Rekao je da su Hrvatske ceste prije dva mjeseca informirali o održavanju koncerta i da će zbog radova biti ograničen promet iz pravaca Osijeka, Vinkovaca i Iloka.

Prema ranijim najavama i procjenama očekuje se kako će na Thomosnovu koncertu, koji se održava na zemljištu unutar Gospodarske zone, biti oko 100.000 ljudi.