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NEPOZNATA TEŽINA OZLJEDA

Sedam ozlijeđenih u Poreču! U suprotnoj traci 'pokosio' aute, ženu prevozio helikopter hitne

Piše Iva Tomas,
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Sedam ozlijeđenih u Poreču! U suprotnoj traci 'pokosio' aute, ženu prevozio helikopter hitne
Ilustracija | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Šest osoba prevezli su u pulsku bolnicu, a 63-godišnja putnica je helikopterom hitne pomoći prevezena u riječku bolnicu. Težinu ozljeda utvrdit će naknadno

Čak sedam ljudi je ozlijeđeno u prometnoj nesreći do koje je došlo u srijedu oko 17.30 u blizini Poreča. Muškarac (42) vozio je auto pulskih tablica, a u jednom je trenutku prešao u suprotnu traku i sudario se s autom danskih tablica kojeg je vozio 56-godišnji danski državljanin, piše PU istarska.

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Uslijed siline udarca, auto danskih tablica odbačen je van ceste na travnatu površinu, gdje je udario u prometni znak. Auto pulskih tablica nastavio je voziti u suprotnoj traci i zabio se u drugi auto švicarskih tablica, kojeg je vozila 63-godišnjakinja.

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Svih troje vozača je ozlijeđeno, a osim njih ozlijeđeno je i četvero putnika (56, 58, 59, 63). Šest osoba prevezli su u pulsku bolnicu, a 63-godišnja putnica je helikopterom hitne pomoći prevezena u riječku bolnicu. Težinu ozljeda utvrdit će naknadno.

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