<p><strong>Fizičku nastavu</strong> u Osnovnoj školi Horvata Kiša u Loboru ipak će morati pričekati svi učenici, ali i učitelji koji su u jednom vikendu organizirali sve potrebno za održavanje dvotjedne online nastave. No nadaju se kako će se ipak većina školske godine odviti u školskim klupama.</p><p>OŠ Horvata Kiša jedna je od sedam osnovnih škola diljem Hrvatske koje su zbog samoizolacije većeg broja zaposlenih odlučile početi sa školskom godinom u varijanti online nastave. Jedna škola, Srednja škola Prelog, odgodila je početak školske godine.</p><p>- Svi smo se nadali fizičkoj nastavi no ovog smo vikenda saznali kako je jedan djelatnik covid pozitivan nakon čega je još petero zaposelnika škole moralo u samoizolaciju te smo se odlučili na Model C - odvijanje nastave online za prva dva tjedna škola dok traje samoizolacija djelatnika - rekla je ravnateljice loborske osnove škole <strong>Tamara Herceg Babić</strong> i dodala kako su odluku donijeli zajedno s lokalnim stožerom i županijom.<br/> Kaže i kako u brzoj organizaciji online nastave nije bilo poteškoća jer su se i učitelji i učenici naučili online "funkcionirati" prošlog polugodišta, ali djeci u prvom razredu to možda ipak teže pada.<br/> - Roditelji nisu negodovali već uistinu imaju razumijevanja, a isto je i s učenicima. Svi su se nadali fizičkoj nastavi, ali su se prilagodili novonastaloj situaciji, a roditelji prvašića najčešće su uzimali godišnje kako bi pomogli djeci u početku - rekla je ravnateljica osnovne škole i napomenula kako su učitelji u stalnom kontaktu s roditeljima i nastoje im olakšati situaciju i ublažiit šok koliko god je to moguće.<br/> Ravnateljica se nada kako će se ostatak školske godine većinski ipak održati u školi. Iako su se prilagodili novo-normalnim okolnostima, ipak smatra da je bolje za djecu da idu u školu.<br/> -Škola je osmišljena tako da djeca u nju polaze, a i djeci nedostaju njihovi školski kolege. Ipak, iako smo prošle godine održavali online nastavu, učenici su upisivali što su htjeli - zaključila je ravnateljica Herceg Babić.</p><h2>Najteže je prvašićima</h2><p>- Sve je proteklo po protokolima koji vrijede za ovakve situacije. Nastava će se odvijati online u matičnoj školi i Područnoj školi Reka, dok će se u Područnoj školi Jagnjedovec nastava za 11 učenika koliko ih ima održavati redovito, dok će ostali zbog preveniranja zaraze među djecom i zaposlenicima škole od ukupno 740 učenika imati online nastavu . kazala nam je<strong> Gordana Gazdić Buhanec</strong>, ravnateljica koprivničke Osnovne škole Antun Nemčić Gostovinski.</p><p>Potvrđeno nam je da su održani sastanci s djecom koja su prvi put krenula u školi pa je stoga za njih uvodni program drugačiji u odnosu na učenike koji se ne susreću prvi put sa školom. Nastava na daljinu će se odvijati do 18. rujna kad bi se učenici, ako sve bude u redu, trebali vratiti u školske klupu. <br/> Tijekom ljeta na školi su krenuli sveobuhvatni radovi na uređenju pročelja i energetske obnove tako da će Osnovna škola uskoro zablistati u novom ruhu. </p><p><br/> </p>