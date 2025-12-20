Obavijesti

Sedam slonova stradalo u naletu vlaka u Indiji

Strojovođa je aktivirao kočnicu za nuždu kada je ugledao stado, no slonovi su pojurili prema vlaku

Sedam slonova je poginulo, a jedan je ozlijeđen kad je vlak koji na putu za Delhiju naišao na stado na sjeveroistoku Indije rano u subotu, rekao je načelnik okružne policije VV Rakesh Reddy.

Incident u okrugu Hojai u saveznoj državi Assam dogodio se na mjestu koje nije označeno kao koridor za slonove, priopćila je tvrtka Northeast Frontier Railway.

Strojovođa je aktivirao kočnicu za nuždu kada je ugledao stado, no slonovi su pojurili prema vlaku, priopćila je tvrtka.

Sudarom sa slonovima u 2:17 ujutro, lokomotiva i pet vagona iskliznuli su iz tračnica, ali nitko od ljudi nije ozlijeđen, navodi se u priopćenju.

- Vlakovi koji bi trebali proći kroz taj dio preusmjeravaju se na drugu liniju. Radovi na obnovi prometa su u tijeku - rekla je željeznica.

