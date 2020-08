Sedam zelenih aduta u srcu Slavonije za savršen bijeg iz grada

Park prirode Papuk, pet planina, planinarski domovi, prekrasne doline, raj za rekreativce i ljubitelje prirode - volite li zeleno vrijeme je za Požeško-slavonsku županiju

<p>Treba napuniti baterije za izazovnu jesen, a Požeško-slavonska županija ima sve što nam treba: smještajne kapacitete na najskrovitijim mjestima, od kampova do luksuznih vila, brojna izletišta i atraktivne lokacije na otvorenom koje nude mir, ali i brojna adrenalinska uzbuđenja.</p><h2>Kampiranje nikad nije bilo atraktivnije</h2><p>Proteklih godina raste popularnost kampova, u novim okolnostima pravi su hit za one koji se ne žele odreći putovanja. Za siguran odmor u suživotu s prirodom odaberite Duboku, prvi eko-kamp u kontinentalnoj Hrvatskoj. Nalazi se u Velikoj, mjestu u kojem je i službeni ulaz u Park prirode Papuk, a pored Požege smješteno je kamp odmorište Zlatni lug, mala, ali slatka oaza mira. Kamp odmorište je i pored Pleternice, na prostranom ranču Čondić s petnaestak vrsta životinja, šetnicama, vidikovcima, jezerima, terenima i spravama za igru...</p><h2>Adrenalinski park za velike i male</h2><p>Adrenalinski park Duboka u Velikoj prava je adresa za one željne adrenalina. Poligon s 12 elemenata za odrasle i drugi, nešto manji, s devet elemenata za djecu; netaknuta priroda u dolini uz potok Dubočanka, prekrasan Park prirode Papuk… - vrhunski provod u prirodi za cijelu obitelj.</p><h2>Kuća Panonskog mora kojim su nekada plivali morski psi</h2><p>Doznajte priču staru više od 16 milijuna godina kada su planine Psunj, Papuk i Krndija bili tek otoci u Panonskom moru. Slavonskim arhipelagom nekada su plivali morski psi, „rasli“ koraljni grebeni, živjele morske medvjedice… Za djecu je posebno zanimljiv interaktivni pod na kojem se mogu igrati, baš kao da su na pijesku Panonskog mora.</p><h2>Vile Montis Aurea za one koji cijene mir i osamu</h2><p>Vlastiti bazen, jacuzzi i sauna, a sve samo za vašu obitelj ili birano društvo, u srcu netaknute prirode! Vile za odmor Montis Aurea u Novom Zvečevu u Parku prirode Papuk pružaju privatnost i mir - ono što je trenutno na cijeni, a sve atrakcije Požeško-slavonske županije tu su na dohvat ruke. Uživat ćete.</p><h2>Terra Panonica u gradu bećarca</h2><p>Idealno je mjesto za one koji vole istraživanje prirodnih ljepota i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Požeško-slavonske županije kroz multimedijalne edukacije, prezentacije i igru. Novootvoreni Interpretacijski centar Terra Panonica smješten je u Pleternici koja se već godinama nalazi u Ekološkoj mreži Natura 2000. Ovaj živopisni grad poznat je i po bećarcu, Cesti ruža i vina i svetištu Gospe od Suza.</p><h2>S Omanovca puca najljepši pogled na Slavoniju</h2><p>Ovo izletište nalazi se na Psunju, osam kilometara od centra Pakraca, a s terase planinarskog doma, koji nudi jako povoljne cijene smještaja, pruža se jedan od najljepših pogleda u kontinentalnoj Hrvatskoj. Tu je i paragliding uzletište, a zimi i mala moderna skijaška staza s rasvjetom. Oko izletišta je i sedam kilometara dugačka kružna biciklistička staza – raj za rekreativce i ljubitelje prirode..</p><h2>Jahanje je <em>in</em></h2><p>Državna ergela lipicanaca u Lipiku, koju je još 1843. osnovao grof Drašković, ponos je ovog kraja. Jednostavno se mora razgledati, a usput možete i na vožnju fijakerom ili još bolje u školu jahanja. Iskusni jahači neće propustiti jahanje od Lipika do Pakraca uređenim Stazama Lipicanaca i kune.</p><p>Više saznajte <a href="https://tzzps.hr/" target="_blank">OVDJE</a>.</p>