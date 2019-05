Sedmero ljudi poginulo u jakim olujama u središnjem SAD-u

U najnovijim olujama koja su pogodila središnje Sjedinjene Države u petak je poginulo najmanje troje ljudi, tornada šire strah u Missouriju, a jaka kiša je poplavila rijeke u Oklahomi, objavile su tamošnje vlasti, dodajući da je ukupan broj mrtvih u olujama porastao na sedam.

Troje mrtvih i nekoliko ozlijeđenih bilo je u Golden Cityju, u saveznoj državi Missouri, 48 kilometara od mjesta Joplin, gdje se prizemljio tornado u srijedu navečer, poručili su iz Odjela za javnu sigurnost Missourija na Twitteru.

Nove žrtve povećale su ukupan broj mrtvih u katastrofalnim olujama na sedam, a hidrometeorolozi poručuju kako se još ne nazire kraj lošem vremenu.

"Zadržat će se velika vlažnost i sljedeći tjedan diljem središnjeg dijela zemlje", rekao je meteorolog Mark Chenard iz Nacionalne službe za vrijeme (NWS) sa odjela za predviđanje vremenskih neprilika u College Parku, u Marylandu.

Vremenski sustav s jakom kišom prostirao se od teksaškog Panhandlea do zapadne Oklahome i sjeverno do Nebraske u četvrtak, prijeteći novim poplavama, naglasio je Chenard. Umanjena je prijetnja tornada na dijelu između Panhandlea do Kansasa, dodao je Chenard.

U Jefferson Cityju, glavnom gradu savezne države Missouri, dužnosnici kažu kako je "ogroman" uragan uzrokovao mnogo štete, ali na sreću bez žrtava.

"Mnogo, mnogo zgrada je značajno oštećeno, ima i onih sa manjom štetom, stoga je sve vrlo rasprostranjeno", kazala je gradonačelnica Jefferson Cityja, Carrie Tergin za CNN.

Guverner Missourija, Mike Parson rekao je kako je najmanje 20 ljudi potražilo liječničku pomoć, no većina ih je puštena na kućnu njegu.

"Šteta koju uzrokuju tornada i oluje je razarajuća, no ja sam ohrabren i inspiriran preživjelima iz oluje. U vrijeme tragedije, stanovnici Missourija su se udružili i pomogli svojim susjedima, a naše hitne službe djelovale su brzo i sposobno kako bi spasile sve unesrećene", napisao je Parson na Twitteru.

Američki predsjednik Donald Trump napisao je na Twitteru da je njegovo srce uz žrtve u Missouriju.

"Vi ste snažni i otporni, a mi smo ovdje da pomognemo", dodao je Trump.

Trump je ujedno naglasio građanima Oklahome da se zaštite i slušaju upozorenja dužnosnika hitnih službi.

Ranije ovoga tjedna tornado je usmrtio jednu osobu u Iowi, dvoje je poginulo na skliskim cestama u Oklahomi, a još jedna osoba je poginula u poplavi.

Grad na rijeci u Arkansasu, Webber Falls bio je evakuiran u četvrtak, dok je stanovnicima drugih zajednica preporučeno da napuste svoje domove, poručila je glasnogovornica Odjela za hitne slučajeve iz Oklahome, Keli Caine za Reuters.