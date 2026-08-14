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Sedmero ozlijeđenih u požaru bori se za život! U KBC-u Split doktore povukli s godišnjih

Piše 24sata,
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Sedmero ozlijeđenih u požaru bori se za život! U KBC-u Split doktore povukli s godišnjih
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Foto: 24sata
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'Zbog ozljeda zadobivenih u sinoćnjem požaru u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba. Nakon provedene medicinske obrade 14 pacijenata je hospitalizirano'

KBC Split objavio je nove detalje o ozlijeđenima u požaru koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i proširio se do centra Omiša.

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Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Ozlijeđeno je 36 ljudi, od kojih je sedmero u životnoj opasnosti! Požar se brzo proširio, izgorjele su kuće, auti, brodovi...

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Požar kod Omiša VIDEO
Požar kod Omiša | Video: 24sata/pixsell

Povukli doktore s godišnjih odmora

Dio stanovništva je evakuiran u sportske dvorane u Omišu i Splitu.

- Zbog ozljeda zadobivenih u sinoćnjem požaru u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba. Nakon provedene medicinske obrade 14 pacijenata je hospitalizirano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu. Sedam pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Još troje pacijenata smješteno je u jedinici intenzivne skrbi, dok su ostali hospitalizirani na bolničkim odjelima. Kod većine zbrinutih pacijenata riječ je o opeklinama, dok su ostali liječničku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba uzrokovanih izlaganjem dimu. KBC Split odmah je angažirao sve raspoložive timove kako bi se osiguralo pravodobno zbrinjavanje ozlijeđenih. Zbog povećanog priljeva pacijenata dodatno su pozvani i djelatnici koji su bili na godišnjem odmoru - objavio je KBC Split.

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