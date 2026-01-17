Šef delegacije EU u BiH: Uvjeti za pregovore s EU nisu nestali, ali vrijeme istječe

Usvajanje zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) te o sudovima kojim bi se pri Sudu BiH uspostavio njegov neovisni prizivni odjel bilo je ključna tema oko koje su se potkraj 2025. lomila koplja u BiH, no kako su svi pokušaji da se oni usvoji propali, o njima početkom nove godine više nitko od političara BiH nije progovorio ni riječi.

No kako Europska komisija ostaje pri stavu da je usvajanje ova dva zakona neizostavni preduvjet za početak pristupnih pregovora, Soreca je političare i javnost u BiH podsjetio da ta obveza nije nestala, a da uz to valja imenovati glavnog pregovarača u ime BiH o čemu također nema političke suglasnosti.

- Zakon o VSTV-u i Zakon o sudovima zadiru u samu srž pitanja može li Bosna i Hercegovina funkcionirati kao država utemeljena na vladavini prava, te je li spremna odlučno napredovati na svom europskom putu - poručio je šef delegacije EU-a u BiH Luigi Soreca u kolumni objavljenoj u subotu, dodajući kako je u pitanju pravna sigurnost te povjerenja Europske unije u sposobnost Bosne i Hercegovine da poštuje zajedničke vrijednosti.

Svjesna važnosti tih zakona Europska unija, kako je potvrdio, spremna je pružiti potporu u njihovoj provedbi - tehničku, financijsku i političku. Podsjetio je kako je nakon odobrenja programa reformi iz okvira Plana rasta za Zapadni Balkan Bosna i Hercegovina stekla pravo na značajna ulaganja za svaku dogovorenu i provedenu reformu.

To znači kako će joj iznos od 7,26 milijuna eura biti dostupan kada se uspostavi funkcionalno apelaciono pravosudno tijelo na državnoj razini, nakon usvajanja i provedbe novog Zakona o sudovima.

Dodatni iznos od 14,52 milijuna eura će biti dostupan kada se usvoji i primijeni sveobuhvatni Zakon o VSTV-u, koji će, između ostalog, osigurati nezavisan disciplinski sistem u pravosuđu, sistem ocjenjivanja rada zasnovan na kvalitativnim kriterijima, te imenovanja temeljena na stručnosti.

- Pristupni pregovori se mogu otvoriti tek kada zakoni budu u potpunosti usklađeni s europskim standardima - potvrdio je još jednom Soreca uvjete iz Bruxellesa postavljene još u ožujku 2024. godine, a istodobno je upozorio kako ta prilika neće ostati zauvijek otvorenom pa su stoga predstojeći tjedni ključni za europsku budućnost BiH.

Zbog međustranačkih sukoba te praktičnog raspada vladajuće koalicije BiH nije uspjela ispuniti zadane uvjete i propustila je priliku za otvaranje pregovora krajem 2025. godine.

Sada se kao novi rok spominje proljeće ove godine, no nastave li se postojeće blokade moguće je da će europski put ostati blokiran sve do 2027. kada se očekuje uspostava nove vlasti na temelju rezultata izbora planiranih za listopad ove godine.