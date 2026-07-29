Šef DHMZ-a: 'Iduća će godina biti toplija nego ova, ali i dalje će ovo ljeto biti iznad prosjeka'

Kada gledamo čitavu godinu, 2026. u svijetu vjerojatno neće biti najtoplija zbog utjecaja El Nina, drugog efekta, nego bi to mogla biti 2027. Imat ćemo sigurno iza sebe toplije ljeto iznad prosjeka, vidjet ćemo na skali. Idemo mjesec po mjesec, pa ćemo vidjeti vjerojatno čitavo ljeto toplije od prosjeka, rekao je u razgovoru za RTL ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Ivan Güttler.

Protekli tjedan bio je iznenađujuće osvježavajući diljem cijele Hrvatske. Ipak, kraj srpnja, ali i početak kolovoza čekaju novi ekstremi.

- Možemo reći da je ovo već četvrti toplinski val kada gledamo Europu, a u našim krajevima treći. Oni su prirodna pojava, a problem je to što su sve češći - smatra Güttler.

Za iduće dane izdan je niz upozorenja zbog toplinskog udara. Na području Istre i Kvarnera te juga Dalmacije je crveni alarm, dok je u ostatku Jadrana narančasti.

- Izdali smo prva upozorenja, a njih ćemo polako dizati iz žutih u narančaste i crvene. Prvo krećemo s Riječkom regijom koja će biti prva crvena već u četvrtak, a u petak će joj se pridružiti i Dubrovačka regija. Ovaj toplinski val će najvjerojatnije trajati i u polovini sljedećeg tjedna, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Ali definitivno idućih tjedan dana očekuje razdoblje povišenih temperatura. Ne samo dnevnih, nego i noćnih koje otežavaju hlađenje tijekom noći.

Osvrnuo se i na kiše koje padnu tijekom visokih temperatura.

- Kao što smo rekli, sve i da padne kiša, visoke temperature povećavaju sušu i zapaljivost vegetacije. Vidimo da se dosta ulaže u lokalna vatrogasna društva, opremu i ljude. U Hrvatskoj doista postoji dobra mreža vatrogasnih društava i veliki broj ljudi koji je angažiran u tom sustavu. Nažalost nekad bude i ozljeda, nadam se da neće biti većih. Imamo smo nekoliko situacija gdje požari nisu nastali zbog ljudskog nemara, nego udara groma.