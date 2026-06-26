Šef DHMZ-a otkrio kada stiže osvježenje: Temperature idu do 39 °C, evo kakvo će biti ljeto

Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz upozorenja, među njima i crveno upozorenje za veći dio obale, dok je za ostatak zemlje zasad na snazi žuto upozorenje. Vrhunac toplinskog vala očekuje se tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna, rekao je za Media servis glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler.

- Međutim, kako budemo išli u dane vikenda, subota, nedjelja i ponedjeljak, tako ćemo i u ostalim regijama dizati upozorenja na narančasto i crveno. Ta upozorenja znače da je potreban pojačan oprez u aktivnostima tijekom boravka vani. Same temperature će mjestimice doći do 39 stupnjeva i tako barem do ponedjeljka - kazao je.

Foto: DHMZ

Na pitanje je li u Hrvatskoj već pao neki temperaturni rekord, Güttler kaže da nismo blizu najviših ikad izmjerenih vrijednosti, ali upozorava da toplinski valovi danas traju dulje nego prije.

- Ne, možemo reći da, kada govorimo o najvišoj ikad izmjerenoj temperaturi u Hrvatskoj, ona je bila 1981. u kolovozu u Pločama, 42,8 stupnjeva. Čisto za usporedbu, u Europi ikada najviša izmjerena temperatura je 48,8 stupnjeva, prije nekoliko godina, u kolovozu 2021. na jugu Sicilije. Mi smo još daleko od tih brojeva, ali puno je spornije što su visoke temperature i toplinski valovi koje mjerimo danas, za razliku od prethodnih desetljeća, puno dulji - odgovara.

Promjena vremena trebala bi stići sredinom idućeg tjedna.

- Nakon ponedjeljka, očekuju se ipak nešto svježiji dani. Vidjet ćemo hoće li to biti polagano spuštanje temperature ili pak neka naglija promjena - kaže.

Uz pad temperature moguća je i kiša.

- Sljedeći tjedan u ovo doba, dakle četvrtak i petak, očekuju se oborine na području Hrvatske. Vidjet ćemo točno intenzitet tih oborina. Ali, za tjedan dana u ovo doba svježije i što se tiče temperature i kišno što se tiče oborina - rekao je.

Güttler se osvrnuo i na upozorenja DHMZ-a te poručio kako cilj nije izazivati paniku, nego pravovremeno upozoriti građane.

- Dajemo upozorenja, ali nije nam namjera širiti nekakav strah i paniku, dosta su građani osjetljivi na te stvari. Pokušavamo uvijek našu poruku utemeljiti na stvarnim mjerenjima i stvarnim prognozama. Ali, uvijek naglašavamo da postoje građani koji zbog osjetljivog zdravlja mogu i na neke manje temperature lošije reagirati - govori.

Foto: DHMZ

Prema sezonskim prognozama, i ovo ljeto bit će toplije od prosjeka.

- Zaista, za ljeto ove godine, očekujemo toplije od prosjeka u svakome slučaju. Za tjedan dana ćemo imati situaciju ipak nešto nižih temperatura, ali generalno i ovo ljeto kao i prethodno očekujemo toplije od prosjeka - dodaje.

Nakon dugog razdoblja vrućine mnogi se pitaju prijeti li Hrvatskoj i jače nevrijeme. Güttler kaže da je takve promjene teško dugoročno precizno najaviti.

- Definitivno do ponedjeljka imamo ova crvena i narančasta upozorenja za visoke temperature. Onda ovisno o tome kakav će biti razvoj vremenske situacije, izdat ćemo ili nećemo upozorenja za grmljavinsko nevrijeme koje je tu prisutno. Vi ste dobro naveli primjer iz ljeta 2023. godine kada se zaista na području grada Zagreba i središnje Hrvatske dogodilo veliko grmljavinsko nevrijeme koje je zapravo svoju najveću brzinu izmjerilo na istoku Hrvatske. Nadam se da nećemo imati takav intenzitet vremenske promjene, ali ne možemo isključiti takvu mogućnost - rekao je.

Govorio je i o tome zašto se Europa zagrijava brže od ostatka svijeta.

- Osim stakleničkih plinova koji daju svoj doprinos, zanimljivo je da Europa manje emitira CO2 danas nego 90-ih godina. Europa se zagrijava zbog još nekih faktora. Recimo, zanimljiv je faktor blizina Arktičkog kruga. Arktik ima svojstvo da je pokriven morskim ledom i taj morski led reflektira dolaznu energiju sa Sunca. Međutim, kako se more zagrijava tako ta površina arktičkog leda je sve manja i manja te imamo sve više otvorenih morskih površina koje se onda zagrijavaju. Efekt je i kvaliteta zraka. Mi želimo u Europi povećati kvalitetu zraka, ali postoji jedna međuigra: vedrije nebo i čišće nebo omogućavaju više Suncu da dođe do površine - dodaje.

Građanima savjetuje da se od vrućina štite redovitim unosom vode, boravkom u hladu, laganijom prehranom i odjećom.

- Prije nego što uopće osjetimo osjećaj žeđi, bitno je redovno unositi količinu vode. Ona nam pomaže u znojenju, a ono ima dobru funkciju da nam olakšava temperaturu. Zatim dovoljno prirodnog hlada. Onda i dodatne stvari kao što je laganija prehrana, laganija odjeća. Klima uređaji su dobra metoda prilagodbe, ali oni isto imaju neka ograničenja. Nije dobro da bude prevelika razlika klimatiziranog prostora u kojem boravimo tijekom dana i onda nagli izlazak u grad gdje je možda čak i toplije u odnosu na temperature koje izmjerimo na meteorološkim kućicama - rekao je.

Na kraju je poručio kako se rizici klimatskih promjena mogu smanjiti ubrzanjem zelene tranzicije.

- Sve su to metode prilagodbe. Zaista taj rizik klimatskih promjena i očekivano zagrijavanje možemo smanjiti narednih desetljeća ako ubrzamo zelenu tranziciju. Tako da je to jedan alat koji je sve zanimljiviji zadnjih godina. Ti alati, solarni paneli, dizalice topline, električna vozila, sađenje drveća, stabala, ipak postaju ekonomski konkurentni starijim rješenjima - zaključuje.