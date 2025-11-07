NOVI EXPRESS Na lokalnoj razini ljudi gledaju lokalne detalje. I lokalne organizacije drugih stranaka imale su slične komentare, ne samo DP, brani se šef DP-a Ivan Penava
INTERVJU: PENAVA PLUS+
Šef DP-a nakon incidenta na Danima srpske kulture: Sankcija za DP-ovce iz Splita neće biti!
Čitanje članka: 3 min
Potpredsjednik Sabora i šef DP-a Ivan Penava za Express govori o različitim pogledima DP-a oko incidenta u Splitu i ostalim aktualnim temama.
