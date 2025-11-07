Obavijesti

INTERVJU: PENAVA PLUS+

Šef DP-a nakon incidenta na Danima srpske kulture: Sankcija za DP-ovce iz Splita neće biti!

Piše Snježana Krnetić,
Šef DP-a nakon incidenta na Danima srpske kulture: Sankcija za DP-ovce iz Splita neće biti!
Zagreb: Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta | Foto: Patrik Macek/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

NOVI EXPRESS Na lokalnoj razini ljudi gledaju lokalne detalje. I lokalne organizacije drugih stranaka imale su slične komentare, ne samo DP, brani se šef DP-a Ivan Penava

Potpredsjednik Sabora i šef DP-a Ivan Penava za Express govori o različitim pogledima DP-a oko incidenta u Splitu i ostalim aktualnim temama.

