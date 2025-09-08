Šef FNC-a za 24sata o incidentu u Areni: 'Nije mu nitko skakao po glavi. A maltretira me dugo'

Na FNC-u koji se održao u subotu u zagrebačkoj Areni sukobili su se šef FNC organizacije Dražen Forgač i bivši borac FNC organizacije Abraham Area. Prije sukoba, Are je nekako uspio proći zaštitare i doći do oktogona gdje je bio i Forgač. Na snimci koju smo dobili vidi se kako Forgač udara Area koji pada na pod.

Neki očevidci kažu da je navodno Are prvi napao Forgača te da je on uzvratio. Zaštitari su brzo reagirali i na pod pritisnuli Area te je brzo izbačen iz Arene, a onda ga je odvela policija. Na snimci se vidi i kako netko gazi po glavi bivšeg borca.

- Bio sam blizu organizatora kad se to sve dogodilo. Nakon Stošićevog meča, Are je došao iza Forgača, govorio mu nešto, vukao, navlačio. Bio je baš uporan. Forgač ga je samo nadlakticom gurnuo od sebe, a Are je tad skočio na njega, uhvatio za gušu...I onda je krenulo to ispraćivanje iz dvorane. Are dugo ima probleme, ovisan je o drogama, prijeti se, krade, radi ljudima probleme, Mislim da svi koji znaju za Area, znaju u kakvom je problemu - ispričao nam je svjedok cijelog incidenta.

Organizator: 'Maltretira me neko vrijeme, već sam ga prijavljivao policiji'

Kontaktirali smo organizatora Forgača kako bismo doznali što se zapravo dogodilo, odnosno koji je zapravo razlog fizičkog sukoba. Kako nam je ispričao Forgač, sukob nije nastao 'odjednom' već Areovo zlostavljanje traje godinu dana.

- On je nekako u subotu uspio proći osiguranje i doći do mene koji sam stajao kod oktagona, u prostoru gdje smiju biti jedino timovi boraca, mi iz organizacije. Zaletio se na mene i rekao 'čuj moramo razgovati o novcu, di je moj novac'. Odgurnuo sam ga od sebe, čak sam na prvi mah mislio da u ruci ima nešto. Htio je izazvati scenu, napraviti problem, a ja sam pokušao to izbjeći i ispratiti ga van iz dvorane. No on nije prestajao. Jednom je zamahnuo i promašio, drugi put me udario i skočio na mene. Izlazili smo s njim van, on je i dalje radio probleme i ja sam mu udario šamar lijevom rukom i završilo kako je završilo. Njega dečki iz osiguranja nisu mogli smiriti, vidi se i na videu. Pokazivao je otpor, jednostavno se nije htio smiriti. Pozvana je policija, prijavio sam ga i ispraćen je iz dvorane - prepričava nam Forgač.

No to nije prvi put da je Area prijavljivao policiji.

Kako tvrdi Forgač, nekoliko put je dolazio u njegovu dvoranu i prijetio se pred ljudima, potraživao novac...

- Mene krivi za propast karijere, a za to je kriv isključivo on. Ima ozbiljne probleme sam sa sobom. Dolazi u moju dvoranu, traži me, pokušava iznuditi za to što smatra da sam ja kriv. I dalje na njegovom Instagramu stoji video gdje priča o meni, na Instagramu je znao pokazivati pištolj. Žao mi je da je uopće uspio proći osiguranje i da je došlo do takve situacije, ali nakon godinu dana uzastopnog zlostavljanja, maltretiranja privatno i javno, ja zaista nisam znao što će napraviti. Mogao je mene ili nekog i izbosti, jer s njim zaista nikad ne znaš. Ako se snimao na društvenim mrežama s pištoljem, zašto ne bi pokušao i nekog ozlijediti - rekao nam je organizator.

Na drugoj snimci koju smo zaprimili vidi se kako Are nakon sukoba leži na podu, nekoliko muškaraca iz osiguranja ga pokušavaju smiriti, a čovjek u odijelu ga udara nogom.

- Nije ga nitko udarao nogom niti mu skakao po glavi, sad sam bio u policiji. Ima lakše ozlijede, bo bi teže ozlijeđen da je to bio slučaj - zaključuje Forgač.