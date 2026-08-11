Šef Fonda za zaštitu okoliša: 'Shvaćamo zabrinutost, ali ima ovdje i jako puno populizma'

O ekološkoj katastrofi u Gospiću za RTL Direkt govorio je Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji se osvrnuo na situaciju na terenu i pitanje odgovornosti za sve što se dogodilo.

- Kao što se vidi iz podataka iz javno dostupnih izvještaja, tu ima otpada zakopanog do dubine četiri do pet metara, čak i do osam metara. Umiješano je raznog otpada iz zemlje. Zbog toga je to kompleksno. Kao što su neki i stručnjaci govorili, što se može vidjeti iz ovog izvještaja, tu postoji dolje jedan sloj gline koji utječe da bude nepropustan. Međutim, mi smo svjesni ozbiljnosti problema - rekao je Balen te istaknuo kako je kod ovakvih kompleksnih situacija Fond zadužen da trajno sanira ovaj problem.

Na pitanje Ivana Skorina o situaciji s opasnim molekulama, Balen je odgovorio:

- Mi smo sada dobili cjelovito, javno dostupno izvješće za zakopani otpad, koje smo javno objavili. Promptno smo reagirali za sanaciju. Poslali smo upite na sedamdesetak odlagališta opasnog otpada i spalionica u Europskoj uniji kako bismo dobili egzaktne podatke i na temelju toga što prije pripremili postupak nabave.

Istaknuo je i kako je za sada teško procijeniti hoće li se opasne molekule proširiti dalje, no naglasio je da je otpad potrebno dugoročno i trajno sanirati.

- Imamo struku i znanja da to saniramo. Shvaćamo zabrinutost građana, ali moramo isto tako reći da ovdje ima jako puno populizma, paušalnih tvrdnji, politikantstva, političkih bodova i ubiranja. Ovo nije prva sanacija - rekao je Balen.

Na pitanje o hitnim sanacijama, koje zagovaraju koalicijski partneri HDZ-a i oporbeni zastupnici, odgovorio je kako Fond promptno pristupa ovoj situaciji, no pritom se pridržava zakonitog postupka.

- Znači, Fond nije kreator problema, već dio rješenja. Ovo je višegodišnje ilegalno odlaganje otpada. Mi pristupamo promptno ovoj situaciji. Kao što sam rekao, sada kada imamo cjelovite informacije, mi idemo u zakonit postupak. Kao što sam rekao, niste mi dopustili do kraja, mi smo nakon ovih upita na 70 odlagališta, čim dobijemo podatke, već paralelno radimo postupak nabave. On će vjerojatno uključivati pregovarački postupak. To su postupci koji mogu biti žurni, a opet su sukladni zakonu i proceduri - rekao je.

Naglasio je i kako je riječ o zakonom specifičnoj situaciji: "Zato govorimo vrlo otvoreno. Razumijemo sve što se govori u javnosti, ali mi ne bježimo od problema. Mi ga rješavamo i moramo ga rješavati po zakonu. Evo, na primjer, da smo dosadašnje nabave išli rješavati direktnom pogodbom, isti bi nas ljudi optuživali da nekome pogodujemo, da smo preplatili i tako dalje. Tako da je ovo zakonom specifična situacija".

Dodao je također da će Fond sve informacije koje dobije prezentirati udruzi 'Naš Gospić'.

- Naš je cilj da to promptno i dugoročno saniramo. Ne bježimo od odgovornosti, ne bježimo od toga da to treba što brže napraviti. Moramo raditi stručno, po zakonu. Kad dobijemo informacije, mi ćemo ih prezentirati udruzi 'Naš Gospić'. Naši ljudi stalno rade, čak i vikendom - rekao je.

Na kraju se osvrnuo na pitanje Ivana Skorina o tome postoji li sada neki kamion iz Italije koji ulazi u Hrvatsku s talijanskim smećem, a da hrvatska javnost s tim nije upoznata te općenito na pitanje daljnjeg nadzora otpada.

- Upravo na temelju toga uslijedila je reakcija Ministarstva zaštite okoliša, zelene tranzicije i izmjene Zakona, koje su sada u hitnom postupku. Upravo zato pooštravaju se nadzor i kontrole notifikacija. Isto tako, definiraju se uloge svih sudionika, od komunalnih redara do inspektorata. Postavljaju se kamere, tako da se na temelju ovoga već u zakonu traže sve mjere kontrole kako ovakvih nemilih događaja ne bi bilo u budućnosti. I to je jasna poruka - zaključio je Balen.