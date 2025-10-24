Šef Holdinga: Filipinci će raditi u Zagrebu kao grobari za 1500 €

U podcastu „Poslovni svijet“ s Ilijom Jandrićem predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković govorio je o zaposlenima i plaćama u Holdingu, problemima odvoza otpada i gradnji Centra za gospodarenje otpadom u Resniku, nedostatku parkirnih mjesta te o Projektu Zagreb, najvećem komunalnom ulaganju u povijesti Hrvatske kroz koji će se u iduće četiri godine u obnovu vodovodne mreže uložiti 500 milijuna eura, piše Poslovni dnevnik.

– Možda je ovo prilika da najavim da ćemo prvi put zaposliti skupinu stranih radnika, doći će nam Filipinci za grobare. To je težak i neugodan posao – rekao je Novaković dodavši da se plaća grobara kreće oko 1.500 eura.

Novaković je u razgovoru otkrio i detalje o novom kreditu od 131,5 milijuna eura, kojim će se po povoljnijoj kamati refinancirati stara zaduženja Holdinga, kao i o rezultatima restrukturiranja kompanije te mogućim poskupljenjima režija.

Podsjetio je da do sada nije bilo povećanja cijena komunalnih usluga jer je Grad Zagreb subvencionirao razliku u troškovima nastalu zbog inflacije, no upozorio je da je pitanje koliko će takav model biti dugoročno održiv.

– Grad je imao sreću da se proračun pozitivno punio i mogao je subvencionirati dio cijena Holdingu koji tada nije dizao cijene prema građanima. Smatramo da je to bilo opravdano i socijalno pravedno jer svi građani plaćaju komunalne usluge podjednako bez obzira na primanja. Ako netko subvencionira, taj smanjeni trošak najviše pomaže onima s najmanjim prihodima – rekao je Novaković.

Dodao je da Grad sada pred donošenjem novog proračuna procjenjuje koliko će još moći nastaviti sa subvencijama.

– Ako će mogućnost biti manja, nažalost ćemo morati napraviti korekciju cijene, odnosno građani će plaćati onaj dio koji Grad više neće moći pokrivati – pojasnio je i dodao da je o tome već razgovarao s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

Ako do poskupljenja dođe, ono će se najvjerojatnije odnositi na odvoz otpada.

– Trenutno imamo najnižu cijenu odvoza otpada, a upravo je taj segment najviše izložen inflatornim pritiscima. Plaćamo visoke troškove zbrinjavanja, ulažemo u novu mehanizaciju i prošireni sustav odvoza. Fiksna cijena sada je nešto ispod šest eura, a komercijalna je zapravo znatno viša, tako da će, ako Grad ne bude mogao nastaviti sa subvencijama, morati doći do korekcije – rekao je predsjednik Uprave Holdinga.

