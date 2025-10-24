Obavijesti

News

Komentari 3
GOVORIO I O RASTU CIJENA

Šef Holdinga: Filipinci će raditi u Zagrebu kao grobari za 1500 €

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Šef Holdinga: Filipinci će raditi u Zagrebu kao grobari za 1500 €
Foto: PIXSELL/

Trenutno imamo najnižu cijenu odvoza otpada, a upravo je taj segment najviše izložen inflatornim pritiscima. Plaćamo visoke troškove zbrinjavanja, ulažemo u novu mehanizaciju i prošireni sustav odvoz, kaže šef Holdinga

U podcastu „Poslovni svijet“ s Ilijom Jandrićem predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković govorio je o zaposlenima i plaćama u Holdingu, problemima odvoza otpada i gradnji Centra za gospodarenje otpadom u Resniku, nedostatku parkirnih mjesta te o Projektu Zagreb, najvećem komunalnom ulaganju u povijesti Hrvatske kroz koji će se u iduće četiri godine u obnovu vodovodne mreže uložiti 500 milijuna eura, piše Poslovni dnevnik.

– Možda je ovo prilika da najavim da ćemo prvi put zaposliti skupinu stranih radnika, doći će nam Filipinci za grobare. To je težak i neugodan posao – rekao je Novaković dodavši da se plaća grobara kreće oko 1.500 eura.

Novaković je u razgovoru otkrio i detalje o novom kreditu od 131,5 milijuna eura, kojim će se po povoljnijoj kamati refinancirati stara zaduženja Holdinga, kao i o rezultatima restrukturiranja kompanije te mogućim poskupljenjima režija.

Podsjetio je da do sada nije bilo povećanja cijena komunalnih usluga jer je Grad Zagreb subvencionirao razliku u troškovima nastalu zbog inflacije, no upozorio je da je pitanje koliko će takav model biti dugoročno održiv.

– Grad je imao sreću da se proračun pozitivno punio i mogao je subvencionirati dio cijena Holdingu koji tada nije dizao cijene prema građanima. Smatramo da je to bilo opravdano i socijalno pravedno jer svi građani plaćaju komunalne usluge podjednako bez obzira na primanja. Ako netko subvencionira, taj smanjeni trošak najviše pomaže onima s najmanjim prihodima – rekao je Novaković.

Dodao je da Grad sada pred donošenjem novog proračuna procjenjuje koliko će još moći nastaviti sa subvencijama.

– Ako će mogućnost biti manja, nažalost ćemo morati napraviti korekciju cijene, odnosno građani će plaćati onaj dio koji Grad više neće moći pokrivati – pojasnio je i dodao da je o tome već razgovarao s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

Ako do poskupljenja dođe, ono će se najvjerojatnije odnositi na odvoz otpada.

– Trenutno imamo najnižu cijenu odvoza otpada, a upravo je taj segment najviše izložen inflatornim pritiscima. Plaćamo visoke troškove zbrinjavanja, ulažemo u novu mehanizaciju i prošireni sustav odvoza. Fiksna cijena sada je nešto ispod šest eura, a komercijalna je zapravo znatno viša, tako da će, ako Grad ne bude mogao nastaviti sa subvencijama, morati doći do korekcije – rekao je predsjednik Uprave Holdinga.

Podcast „Poslovni svijet s Ilijom Jandrićem“ možete pogledati na YouTube kanalu Poslovnog dnevnika i poslušati na MixCloudu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'
OGLASILA SE I POLICIJA

Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'

Cijela je situacija užasna, Đurđice više nema, a i dijete je u istom danu ostalo bez roditelja, kaže kuma ubijene Đurđice...
STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari
UŽAS U ZAGREBU

STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari

Pretragom stana pronađen je papirić na kojem je bilo navedeno selo na području Strmca Odranskog. Na tu lokaciju se potom zaputila policija.
Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem
STRAVA U VRAPČU

Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem

Đurđica A. (42) popila je kavu s majkom i otišla kući. Tamo ju je udavio suprug Senad A. (41). Odvezao je njezino tijelo u Strmec Odranski, a kasnije u stanu počinio suicid

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025