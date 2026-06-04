Šef HTZ-a zadovoljan sezonom: 'Hrvatska je i dalje među najtraženijim destinacijama'

Trendovi i rezultati turističkog prometa u 2026. godini dosad su pozitivni i ukazuju na stabilnu poziciju Hrvatske na globalnom turističkom tržištu, a stabilna tržišna kretanja očekuju se i u lipnju, istaknuo je za Hinu direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić u povodu svog novog četverogodišnjeg mandata.

"Pozitivni rezultati turističkog prometa do sada ove godine u skladu su s našim strateškim ciljevima za jačanje pred i posezone te pozicioniranje Hrvatske kao kvalitetne, sigurne i cjelogodišnje destinacije koja nudi vrijednost za novac. Svibanj smo zaključili s rastom dolazaka i noćenja, a i dalje očekujemo rezultate koji će potvrditi konkurentnu poziciju naše zemlje na turističkom tržištu", kazao je Staničić.

Tome u prilog govore i mnoga istraživanja, među kojima i ono Europske putničke komisije (ETC) o utjecaju situacije na Bliskom istoku na globalna turistička kretanja, prema kojem će Europa i posebno mediteranske destinacije pokazati "visoku razinu otpornosti", dodao je Staničić na pitanje o trenutnim najavama i potražnji s tržišta za lipanj i ljetnu sezonu.

Rast noćenja na najvažnijim tržištima

Čelnik HTZ-a naglasio je da je u ovoj godini rast noćenja u hrvatskom turizmu ostvaren s nekih od najvažnijih tržišta - domaćeg, njemačkog, slovenskog, talijanskog, mađarskog, ali i iz SAD-a, čemu je zasigurno pridonijela i nova direktna zračna linija United Airlinesa iz New Yorka za Split uvedena ove godine, uz već postojeću liniju New York-Dubrovnik. Potonje tržište je, prema njegovoj ocjeni, "nama najvažnije daleko tržište".

Na ostalim tržištima rezultati su otprilike na lanjskoj razini, pri čemu treba uzeti u obzir da je, po pitanju realizacije turističkog prometa, najintenzivniji ljetni dio turističke godine tek pred nama, objasnio je Staničić.

Na pitanje o promotivnim aktivnostima za ljeto, direktor HTZ-a odgovorio je da je od ožujka do svibnja na sedam tržišta provedena kampanja za poticanje dolazaka turista u predsezoni, na šest tržišta kampanja za promociju nautičkog turizma, dok je glavna, tzv. brend kampanja od veljače do kraja lipnja bila aktivna na 13 stranih tržišta.

Promotivne kampanje ističu sigurnost, cjenovnu konkurentnost i autentičnost

"S obzirom na trenutnu situaciju, u sklopu svih promotivnih aktivnosti ističemo da je Hrvatska lako dostupna, cjenovno konkurentna i sigurna destinacija za brojna europska tržišta. Na temu sigurnosti je kreirana i posebna podstranica na portalu Croatia.hr , jer brojna istraživanja pokazuju kako će to, uz cjenovnu konkurentnost, biti jedan od najvažnijih faktora za odluke o odabiru destinacija", kazao je Staničić.

U tijeku je i kampanja Local Host na domaćem i inozemnim tržištima kojoj je cilj jačanje prepoznatljivosti te oznake među turistima za vrijednost autentičnog doživljaja, održivog pristupa i lokalnog identiteta.

"HTZ uzima u obzir i sve veću cjenovnu osjetljivost velikog broja naših emitivnih tržišta, te za lipanj i srpanj planiramo online kampanju s ciljem pozicioniranja Hrvatske kao destinacije koja nudi veću vrijednost za novac. To primjerice pokazuje i posljednja njemačka "Tourismusanalyse" koja Hrvatsku svrstava među zemlje u kojima turisti troše manje novca za istu razinu usluge nego u nekim drugim zemljama na Mediteranu. Ta će kampanja biti aktivna na desetak stranih tržišta uz poseban naglasak na društvene mreže", najavio je Kristjan Staničić.

Dodao je i da HTZ nastavlja sa organiziranjem studijskih putovanja stranih novinara i influencera, koji objavama jačaju poziciju Hrvatske i osiguravaju dugoročnu online vidljivost.

Snažna promocija u SAD-u tijekom nogometnog prvenstva uz premijeru novog videa

S obzirom na sve veću važnost i veća očekivanja od tržišta u SAD-u, Staničić je najavio da će HTZ-ovo predstavništvo u SAD-u, u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta (MINTS) i Hrvatskim nogometnim savezom (HNS) organizirati promotivne aktivnosti tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva.

"S HNS-om 13. lipnja u AKA hotelu u Alexandriji kod Washingtona, koji će ujedno biti kamp nogometne reprezentacije, organiziramo promotivno događanje za američke uzvanike, agente i medije. Bit će tu i uglednici iz američko-hrvatskog poslovnog kruga, najznačajniji partneri turističke industrije u SAD-u, američki mediji, glumci, producenti i dr", otkrio je direktor HTZ-a.

Uz promociju Hrvatske, cilj ovih aktivnosti je i dodatno povezivanje SAD-a i Hrvatske kroz sport i poznate hrvatske sportaše koji su ostavili trag u SAD-u te je na tom događanju predviđena i premijera novog promotivnog videa hrvatskog turizma s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi.

U suradnji s pojedinim navijačkim skupinama i hrvatskim diplomatskim predstavnicima, priprema se i događanje na otvorenom u centru Dallasa, gdje "vatreni" igraju prvu utakmicu i gdje se očekuje i nastup glazbenika iz Hrvatske.

O novom mandatu direktora HTZ-a - mnoge promjene u turizmu od 2017., cilj održivost

Kako je na čelu HTZ-a od 2017. godine, a od ovog tjedna dobio je i novi četverogodišnji mandat od Turističkog vijeća HTZ-a , Staničić je za Hinu iznio svoje viđenje razvoja hrvatskog turizma u tom razdoblju, te smjer kojim ga je potrebno dalje razvijati.

"Kada pogledamo 2017. i usporedimo je s današnjim trenutkom, hrvatski turizam prošao je kroz jedno od najdinamičnijih razdoblja u svojoj povijesti. Od niza velikih izazova, poput pandemije covida, energetske krize i inflacije do geopolitičkih nestabilnosti. Upravo u tim okolnostima hrvatski turizam pokazao je veliku otpornost, i ponosan sam na činjenicu da smo značajno unaprijedili kvalitetu turističke ponude, ojačali prepoznatljivost Hrvatske na globalnom tržištu te snažno razvijali proizvode poput nautike, kampinga, eno-gastronomije, aktivnog i zdravstvenog turizma", istaknuo je Staničić.

Podsjetio je da je Hrvatska ulaskom u schengenski prostor i europodručje dodatno povećala svoju konkurentnost i dostupnost na europskom tržištu, zbog čega se više ne govori isključivo o rastu, nego o održivom upravljanju razvojem turizma, s fokusom na kvalitetu, veću dodanu vrijednost, cjelogodišnji turizam, disperziju prometa i ravnomjerniji razvoj svih hrvatskih regija.

"U sljedeće četiri godine vidim Hrvatsku kao još snažnije pozicioniranu cjelogodišnju destinaciju, s većom zastupljenošću kontinentalnih destinacija i dodatnim iskoracima u digitalizaciji, održivosti i razvoju turističkih proizvoda više dodane vrijednosti. Naš cilj nije imati što više gostiju pod svaku cijenu, nego stvarati kvalitetan, održiv i konkurentan turizam koji donosi korist lokalnim zajednicama, gospodarstvu i samim gostima", zaključno je poručio direktor HTZ-a Kristjan Staničić.