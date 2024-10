Šef Jadrolinije: 'Rampa je na dan nesreće ispravno radila. Pričekajmo kraj istrage...'

Predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta za Novi list komentirao je nacrt završnog izvješća o provedenoj upravnoj istrazi nesreće na trajektu Lastovo u kojoj su poginula trojica pomoraca.

- Plasirani nacrt izvještaja definira moguće prekršaje, a ne utvrđuje krivca ili uzrok nesreće. Presuda se ne donosi na temelju jednog zapisnika, i to o prekršajnoj odgovornosti, već krivnju može utvrditi samo pravomoćna sudska presuda, koja će biti ishod završetka službenih istraga DORH-a i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Kao predsjednik Uprave Jadrolinije, čiji su kolege pomorci stradali u nezapamćenoj tragediji, uvijek ću osjećati moralnu odgovornost. Dojam ove tragedije i strašan šok koji smo svi u Jadroliniji proživjeli ne jenjavaju s vremenom. Moj je mandat uvijek na raspolaganju, niti sam se rodio s funkcijom niti ću s njom umrijeti - rekao je.

'Jadrolinija je danas bolja i stabilnija kompanija nego što je bila kad sam došao...'

Izvršni direktor tehničkih i operativnih poslova smijenjen je u rujnu, a Sopta tvrdi da je njegova odgovornost kao šefa Uprave vezana za ukupno funkcioniranje kompanije.

- A u tom pogledu Jadrolinija je danas bolja i stabilnija kompanija nego što je bila kad sam došao, s uzastopnim rastom broja putnika, ali i unapređenjem uvjeta rada svih zaposlenika. Smjena izvršnog direktora tehničkih i operativnih poslova ni u kojem smislu nije izravno povezana s tragedijom na brodu Lastovo, već s cjelovitom odgovornošću u tom sektoru.

No, kad već spominjemo famozni nacrt, nitko ne govori da nacrt nije utvrdio nikakav tehnički nedostatak, nikakav kvar. Rampa je ispravno radila na dan nesreće, neposredno prije i neposredno poslije. Zašto je pala? E, to je pitanje za istragu - poručio je.

Komentirao je i svoju izjavu da je pogibija trojice mornara zasjenila uspješnu sezonu.

- Izjava je bila nespretna i ispričavam se ako je ikoga povrijedila. Od prvog dana smo otvoreni za razgovor s obiteljima i učinit ću sve da im se isplati sve, i više od onoga što im po zakonu pripada. Ali moram upozoriti da bi i odvjetnik obitelji trebao poduzeti sve zakonom propisane korake i komunicirati s osiguravajućim društvom. Da je to samo u našim rukama, mi bismo to puno brže napravili. To je u ovom trenutku na odvjetniku obitelji - poručio je.

O problemu na brodu Supetar:'Brodovi kreću u redovite remonte...'

Posljednjih nekoliko mjeseci također su zabilježeni incidenti s rampama trajekata. Zadnji takav slučaj dogodio se na brodu Supetar za koji Sopta tvrdi da je uzrok ljudska greška.

- Prema prvim nalazima, nisu zabilježene nikakve nepravilnosti u sustavu podizanja i spuštanja rampi analiziranih brodova. Kako nam pomalo završava sezona i brodovi kreću u redovite remonte, izvršit će se posebna kontrola rampi i sustava za podizanje i spuštanje rampi. Iz svega vidljivog u zadnje vrijeme, uzroci različitih negativnih, ali vrlo rijetkih događaja u odnosu na broj operacija, variraju između spleta nerazjašnjenih okolnosti, tehničkih problema i ljudskog faktora - rekao je.

Odgovorio i na pitanje kako je trajekt Lastovo dobio certifikate za plovidbu Hrvatskog registra brodova s obzirom na nedostatke koji su navedeni u nacrtu.

- Kvara na Lastovu nije bilo i brod posjeduje sve valjane svjedodžbe i odobrenja koje izdaju priznata organizacija, odnosno Hrvatski registar brodova, te državna administracija. Usto, tijekom svih pregleda, HRB nikada nije tražio pisanu uputu o upravljanju rampom. No, jamčim da su svi članovi familijarizirani pri ukrcavanju na brod, upoznati s pravilima o korištenju rampe. Kad su u pitanju navodni nedostaci u provedbi sustava upravljanja sigurnošću općenito, nad Jadrolinijom kao kompanijom te nad brodom Lastovo obavljeni su dodatni pregledi u rujnu, kojom prilikom nisu utvrđene ozbiljnije nesukladnosti. Začuđujuće je kako se nalazi drastično razlikuju od nalaza upravne istrage, koji je obavljen u kolovozu - poručio je Sopta.