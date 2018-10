Šef MZ Međugorje na ulici je udarao ženu: Dao je ostavku

Predsjednik Mjesne zajednice Međugorje Dragan Vasilj, dao je danas ostavku, nakon što se na Facebooku pojavila snimka njegovog fizičkog sukoba s jednom ženom.

Na snimci se vidi kako Vasilj izlazi iz automobile te se svađa s gošćom mjesta nakon čega je došlo i do razmjene udaraca, javio je Radio Sarajevo.

U priopćenju koje je potpisao Vasilj, a koje je objavljeno na Facebook stranici MZ Međugorje, navedeno je “da se ista osoba pet dana nepropisno parkirala automobile uz Vasiljev put, te onemogućavala prolaz drugim vozilima”.

- Čekao sam paralelno s njenim autom i dama ulazi u svoj auto i valjda i ona frustrirana što stalno mora sklanjati auto meni pokazuje srednji prst.Sve moje ljutnje i frustracije su u tom momentu eksplodirale izašao sam iz auta otvorio vrata njezinog jesam vikao na nju i udario nogom u prag njenog auta i zalupio vrata. U tom momentu ona je uz psovke izašla iz auta ošamarila me i drugom rukom divljački me ogrebala po sljepoočnici i očima i raskrvarila. Dokaz da je ona mene fizički napala i da je tako bilo:isti video nadzor. Nažalost tada sam učinio ono što bez obzira na sve nipošto nisam smio učiniti, ali je moj kratki fitilj je presudio.Moje ozljede su evidentirane liječničkim pregledom, a budući da je dama protiv mene podnijela prijavu policiji i ja sam to isto učinio, napisao je Vasilj.