Šef NATO-a: 'Nemojmo Ruse shvaćati previše ozbiljno. Ne moramo rušiti njihove avione...'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je kako savez ne bi trebao precjenjivati ruske sposobnosti, nastojeći smiriti zabrinutost zbog sve češćih hibridnih aktivnosti Moskve usmjerenih protiv članica NATO-a.

„Vjerujmo našoj vojsci. Nemojmo Ruse shvaćati previše ozbiljno“, rekao je Rutte na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara obrane u Bruxellesu.

Njegova izjava dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Moskve i saveza, izazvanih upadima ruskih aviona u saveznički zračni prostor, kao i nizom sabotaža i kibernetičkih napada. Rutte je pritom istaknuo da su zemlje NATO-a „25 puta veće od Rusije“ u ekonomskom smislu te da „ne moraju rušiti ruske avione“ kako bi pokazale svoju snagu.

Ovakav stav razlikuje se od poziva nekih zapadnih dužnosnika koji traže oštriji odgovor na ruske provokacije. U rujnu su poljske snage oborile nekoliko ruskih dronova koji su ušli na njihov teritorij, dok je Rumunjska odlučila ne srušiti dron koji je prešao njezinu granicu.

Samo nekoliko tjedana kasnije, tri ruska lovca MiG-31 povrijedila su estonski zračni prostor, što je potaknulo Tallinn na pokretanje konzultacija prema članku 4 NATO-ova sporazuma. U međuvremenu, sumnjivi dronovi izazvali su poremećaje na aerodromima u Njemačkoj, Norveškoj i Danskoj.

Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da je Rusija „vrlo vjerojatno“ odgovorna za neidentificirane letjelice iznad njemačkog teritorija, istaknuvši kako saveznici moraju ostati oprezni — ali, prema Rutteu, ne i previše zabrinuti.