Obavijesti

News

Komentari 0
SVE VEĆI GUBICI

Šef NATO-a upozorava mlade Ruse: 'Poginut ćete u ratu'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šef NATO-a upozorava mlade Ruse: 'Poginut ćete u ratu'
Foto: Kevin Lamarque

Rutte je rekao da Rusija trpi "apsolutno zapanjujuće" gubitke u Ukrajini gdje, kako je rekao, svaki mjesec umire više od 30.000 ruskih vojnika, ponavljajući brojeve koje je već ranije iznio.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u srijedu je upozorio mlade Ruse da će vjerojatno umrijeti ako se pridruže ruskom ratu u Ukrajini.

"Muškarci poput vas koji se pridružuju borbi neće biti obučeni. Oprema koju će vam dati je ispod standarda. Postoji vrlo velika vjerojatnost da ćete umrijeti ili biti ranjeni", rekao je Rutte tijekom konferencije za novinare u Kijevu, obraćajući se izravno "mladim Rusima i njihovim obiteljima".

"I velike su šanse da ćete, ako budete ranjeni, ostati patiti u blatu i umrijeti."

Rutte je rekao da Rusija trpi "apsolutno zapanjujuće" gubitke u Ukrajini gdje, kako je rekao, svaki mjesec umire više od 30.000 ruskih vojnika, ponavljajući brojeve koje je već ranije iznio.

DMITRIJ PESKOV Javila se Moskva nakon napada na Putinov rodni grad: Provest ćemo operacije da se ne ponovi
Javila se Moskva nakon napada na Putinov rodni grad: Provest ćemo operacije da se ne ponovi

"To znači gubitak više ljudi u jednom mjesecu nego što je Sovjetski Savez izgubio tijekom deset godina rata 1980-tih u Afganistanu", rekao je šef NATO-a.

"To nije apstraktno", rekao je. "To ćete vjerojatno biti vi."

Rusija, koja službeno opisuje sukob kao "specijalnu vojnu operaciju" i obećava regrutima velike plaće, dugo tvrdi da širenje NATO-a prema istoku i izgledi da se Ukrajina pridruži Savezu predstavljaju egzistencijalnu prijetnju njezinoj sigurnosti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javila se Moskva nakon napada na Putinov rodni grad: Provest ćemo operacije da se ne ponovi
DMITRIJ PESKOV

Javila se Moskva nakon napada na Putinov rodni grad: Provest ćemo operacije da se ne ponovi

Rusija će nastaviti svoju specijalnu vojnu operaciju posebno s ciljem sprječavanja napada poput ovog na Sankt Peterburg
Zelenski objavio video napada na Sankt Peterburg: Hvala našim ratnicima na preciznosti
NAFTNI TERMINAL

Zelenski objavio video napada na Sankt Peterburg: Hvala našim ratnicima na preciznosti

Zahvaljujem našim ratnicima na njihovoj preciznosti. Ukrajinski plan za dalekometne sankcije provodi se upravo onako kako je potrebno za približavanje mira, objavio je Zelenski
Medvedev: Moramo udarati narkomansku nakazu u Kijevu
TOTALNA ESKALACIJA

Medvedev: Moramo udarati narkomansku nakazu u Kijevu

Narkomanska nakaza i njegova banda povezana s Banderom izazvali su oštar odgovor Rusije svojim terorističkim napadima na djecu, objavio je Dmitrij Medvedev

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026