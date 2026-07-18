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RAT U UKRAJINI

Šef NATO-a upozorio Putina: Platit ćeš visoku cijenu ako napadneš Poljsku ili Baltik

Piše Filip Sulimanec,
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Šef NATO-a upozorio Putina: Platit ćeš visoku cijenu ako napadneš Poljsku ili Baltik
Foto: Artyom Geodakyan
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Giuseppe Cavo Dragone složio se s procjenama da Ukrajina preuzima inicijativu u ratu

Giuseppe Cavo Dragone, talijanski admiral koji od siječnja 2025. godine obnaša dužnost predsjedatelja Vojnog odbora NATO-a, najviše vojne funkcije u savezu, uvjeren je da Europa može prebroditi oluju koju je stvorilo Trumpovo inzistiranje da više nema 'šlepanja' na američki račun.

U razgovoru za Kyiv Independent na marginama samita NATO-a u Ankari 7. srpnja, Cavo Dragone izrazio je uvjerenje da NATO, uz pomoć Ukrajine, može preokrenuti ravnotežu u tehnološkoj utrci u naoružanju.

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Vojni šef NATO-a također je procijenio put Ukrajine prema okončanju rata, spremnost NATO-a da odgovori na bilo kakve neprijateljske poteze Rusije, kao i ono što će se dogoditi ako SAD smanji svoju prisutnost u Europi.

Složio se s procjenama da Ukrajina preuzima inicijativu u ratu.

 - Apsolutno. Te se procjene temelje na informacijama iz zapovjedništva NATO-a i na onome što vidimo na terenu. Ukrajina sada napreduje, ne gubi. Žestoka reakcija Rusije vjerojatno je posljedica njihove frustracije - rekao je. Ipak, oprezan je kada se priča o pobjedi Ukrajine u ratu.

 - Teško mogu zamisliti scenarij u kojem Ukrajina jednostavno vraća teritorij ili se Rusija samo tako povlači. O tome moramo vrlo pažljivo razmišljati. Prvi cilj NATO-a je prekid vatre, kako bi mogli započeti razgovori o dugoročnom miru za Ukrajinu - rekao je.

U zadnje vrijeme diseminiraju se vijesti i izjave poljskih i balističkih političara u kojima se spominje eskalacija u tim područjima.

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 - Scenarij je realan utoliko što Rusiju definiramo kao prijetnju i što bi ona mogla povući takav potez. No, moramo biti spremni nanijeti joj mnogo veću štetu od bilo kakve koristi koju bi takvom odlukom mogla ostvariti. I to upravo radimo. Danas bi Rusija izgubila mnogo više nego što bi dobila bilo kakvom akcijom protiv Poljske ili Baltika. Spremni smo - reako je.

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