Šef Odbora za nacionalnu sigurnost: 'Hrvatske je sigurna zemlja, no postoje pojedinci'

Vratio bih to u institucije. Vratio bih tu cijelu priču u Odbor. Vratio bih tu cijelu priču, ako je potrebno, i u Odbor kojim koordinira gospodin Plenković i gospodin Milanović. Ostavio bih SOA-i i MUP-u da u miru rade svoj posao, a oni svoj posao rade dobro. Štite ustavni i pravni poredak Republike Hrvatske, rekao je šef Odbora za nacionalnu sigurnost, Siniša Hajdaš Dončić za Dnevnik.hr.

- Zemlja je sigurna što se tiče bilo kakvih skupina. Naravno, kao i svugdje, da postoje i pojedinci koji se u 21. stoljeću vrlo lagano umrežuju putem tehnologije, ali nemojmo raditi paniku. Idemo o nekim stvarima razgovarati na mjestima koja su za to predviđena. Ne istrčavati i odmah kada dođu izvješća raditi press-konferencije - rekao je Dončić.

Stoji li netko iza naoružanog mladića koji je uhićen na prosvjedu pred Središnjicom HDZ-a, Hajdaš Dončić nije mogao odgovoriti.

- Potpisao sam određeni certifikat. Nažalost, o tome ne mogu odgovoriti. SOA radi svoj posao. Ne pretpostavljam ništa jer ne želim pretpostavljati - rekao je.

Predsjednik RH Zoran Milanović poručio je u subotu da "razloga za zabrinutost građana nema, ali za oprez službi koje rade svoj posao ima, a ako ih netko ometa u poslu to su neodgovorni ljudi poput saborskog zastupnika HDZ-a", referirajući se time na izjave Maria Kapulice o izvješću SOA-e.

Šef Odbora za nacionalnu sigurnost osvrnuo se i na to da da SOA-ino izvješće svatko čita na svoj način.

- Zamolio bih i gospodina Plenkovića da stane na loptu i počne malo procjenjivati što su pojedinačni vukovi samotnjaci, a što su druge potencijalne ugroze. Isto tako bih zamolio predsjednika Milanovića da sazovu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost da se na relevantnom mjestu popriča o tim temama i da zapravo prekinemo s tim - rekao je Hajdaš Dončić.

- Ono što je svima poznato, što se događa i u Europi, jest to da jača desni radikalizam. To jača i u Hrvatskoj i toga smo svjedoci svi. Za to nam ne trebaju tajna izvješća, nikakvi spisi ni dopisi. Jedino oružje i lijek je škola, odgoj, građanski odgoj, ukazivanje na devijantno ponašanje...- istaknuo je Hajdaš Dončić.

Trebaju li građani Hrvatske biti zabrinuti, Hajdaš Dončić sigurno kaže da ne.

- Hrvatske je sigurna zemlja. No, uvijek postoje pojedinci koji mogu raditi incidente. Ti incidenti se događaju. Nažalost, događaju se i u Hrvatskoj. Ono što smo mi do prije par godina gledali na televizijama, što se događalo u Norveškoj ili Americi, događa se i u Hrvatskoj. Važna je stabilnost i mir sigurnosno-obavještajnog sustava. On ima sve alate da većinu tih stvari prevenira - zaključuje.

Najčitaniji članci