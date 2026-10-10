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IZIGRAO POVJERENJE

Šef policije službenim mobitelom snimao intimne fotke žene pa ostao bez posla!

Piše 24sata,
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Šef policije službenim mobitelom snimao intimne fotke žene pa ostao bez posla!
Foto: Policija
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Šef specijalne policije u Londonu dobio je otkaz nakon što je službenim mobitelom fotografirao intimne slike žene koje su mu bile poslane na privatni telefon

James Deller, koji je vodio dobrovoljne policijske službenike u londonskoj Metropolitan Police, otpušten je nakon ubrzanog disciplinskog postupka u petak. Istraga je pokazala da je u srpnju i kolovozu 2025. godine službenim uređajem fotografirao dvije intimne fotografije žene koje je prethodno primio na svoj privatni mobitel. Slike su mu bile poslane putem WhatsAppove opcije „pogledaj jednom”, koja omogućuje da sadržaj nestane nakon otvaranja.

Deller je, međutim, fotografirao slike službenim uređajem, potom ih poslao natrag na svoj privatni mobitel i izbrisao ih sa službenog telefona.

Neprimjereno ponašanje otkriveno je tijekom jednotjedne operacije Project Galatasaray, usmjerene na otkrivanje profesionalnih propusta i korupcije unutar londonske policije.

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Istražitelji su se koristili sustavom Foundry američke tehnološke tvrtke Palantir, koji uključuje alate umjetne inteligencije. Uz zakonito praćenje službenih aktivnosti, tehnologija im je pomogla pronaći fotografije i druge važne dokaze.

Deller će biti upisan na popis osoba kojima je zabranjen rad u policiji, što znači da više neće moći služiti u policijskim snagama.

'Iznevjerio je povjerenje koje mu je ukazano'

Policijski zapovjednik Pete Stevens poručio je da dobrovoljni policajci zaslužuju vodstvo ljudi koji u svim područjima života poštuju najviše standarde.

– Deller nije ispunio te standarde. Iznevjerio je sebe, ali još važnije, iznevjerio je specijalnu policiju. Njegovi postupci predstavljali su zloupotrebu povjerenja i ispravno je da više ne može raditi u policiji – izjavio je Stevens.

Slučaj je ponovno otvorio pitanje korištenja umjetne inteligencije u nadzoru policijskih službenika. U svibnju je zamjenik načelnika londonske policije Matt Jukes izjavio da službenici nisu izloženi dodatnom nadzoru na radnome mjestu, iako policija koristi nove tehnologije za otkrivanje neprimjerenog i nepoštenog ponašanja.

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