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STRAVA U SLATINI

Šest policajaca udaljeno iz službe zbog femicida u Slatini. Prijeti im disciplinski postupak

Piše 24sata,
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Šest policajaca udaljeno iz službe zbog femicida u Slatini. Prijeti im disciplinski postupak
Mjesto stravičnog ubojstva žene u Slatini okruženo je policijskim trakama | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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U utorak 8. rujna, žena je nazvala policiju. Policajci su došli, obišli kuću i rekli joj da se zaključa. Vratili su se u postaju. Dvadeset minuta kasnije, žena je ubijena

Temeljem zaprimljenog izvješća stručnog tima Ravnateljstva policije nakon obavljenog izvanrednog nadzora povodom teškog ubojstva ženske osobe, načelnik Policijske uprave virovitičko-podravske Marcel Štrok je protiv šestero policijskih službenika, koje je prethodno udaljio iz službe, uputio nadležnom disciplinskom sudu zahtjeve za pokretanjem disciplinskih postupaka.

Naime, izvanrednim nadzorom su utvrđeni propusti u radu za petero policijskih službenika, a zbog propusta u komunikaciji i izvješćivanju, načelnik Štrok je dodatno udaljio još jednog policijskog službenika Policijske uprave virovitičko-podravske.

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Svi upućeni zahtjevi za pokretanje disciplinskih postupaka podnijeti su zbog sumnje na težu povredu službene dužnosti.

Podsjećamo, muškarac je ubio suprugu navečer 8. rujna. Majka šestero djece, prema dosad objavljenim informacijama, ubijena je na rođendanskom slavlju jednog djeteta. 

Žrtva je supruga već ranije prijavljivala zbog nasilja, bio je uhićen prije dva mjeseca i bilo mu je zabranjeno približavanje. Te noći, u utorak, žena je opet nazvala policiju. Policajci su došli, obišli kuću i rekli joj da se zaključa. Vratili su se u postaju. Dvadeset minuta kasnije, žena je ubijena. Muškarac je uhićen. Kasnije je počinio samoubojstvo u pritvoru.

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