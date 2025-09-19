Obavijesti

OGLASILI SE IZ KREMLJA

Šef ruske administracije je dao otkaz: Uz Putina bio 30 godina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ramil Sitdikov

U ranijem priopćenju Kremlja navodi se da je Kozak, dugogodišnji dužnosnik u Putinovoj administraciji, dao ostavku. RBC je izvijestio da je Kozak poslao ostavku i da razmatra različite mogućnosti za ulazak u biznis

Ruski predsjednik Vladimir Putin razriješio je dekretom Dmitrija Kozaka dužnosti zamjenika šefa ruske predsjedničke administracije, a u dekretu od jedne rečenice nije naveden razlog za taj potez niti što Kozak namjerava učiniti.

Na pitanje o tome, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: "Mogu potvrditi da je Dmitrij Nikolajevič Kozak dao ostavku. Na vlastiti zahtjev."

Kozak je radio uz Putina od 1990-ih, kada su zajedno bili u administraciji Sankt Peterburga, drugog najvećeg grada u Rusiji. Igrao je ključnu ulogu u nadzoru organizacije Zimskih olimpijskih igara 2014. u Sočiju.

