'VODI SE BORBA'

Šef ruske obavještajne službe: Svijet je suočen s najkrhkijim sigurnosnim trenutkom...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV/REUTERS

Nariškin je rekao da se vodi "žestoka borba" između najvećih globalnih i regionalnih središta moći kako bi se definirala pravila budućeg svjetskog poretka

Svijet se suočava s najkrhkijim sigurnosnim trenutkom od Drugog svjetskog rata i potrebna je spremnost na kompromis kako bi se izbjegao novi globalni sukob, citirala je ruska agencija RIA u utorak izjavu Sergeja Nariškina, šefa ruske obavještajne službe SVR.

"Svijet sada proživljava najkrhkiji trenutak za međunarodnu sigurnost od Drugog svjetskog rata, naime razdoblje kvalitativne transformacije globalnog poretka", citirala je RIA Nariškina.

Nariškin je rekao da se vodi "žestoka borba" između najvećih globalnih i regionalnih središta moći kako bi se definirala pravila budućeg svjetskog poretka.

OBJAVILI IH NA DARK WEBU Drama u Britaniji: Ruski hakeri ukrali tajne vojne dokumente!
Drama u Britaniji: Ruski hakeri ukrali tajne vojne dokumente!

"Naš zajednički, a možda i glavni zadatak jest osigurati da prilagodba novoj stvarnosti prođe bez velikog rata, kao što se događalo u prethodnim povijesnim fazama", kazao je Nariškin.

Također je ponovio standardnu ​​stajalište Kremlja da administracija predsjednika Volodimira Zelenskog ometa mirovni proces u Ukrajini.

Rusija je započela rat u Ukrajini potpunom invazijom na zemlju u veljači 2022. 

