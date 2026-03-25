Šef Shella: Europi narednih tjedana prijeti nestašica goriva!

Europa bi se mogla suočiti s nestašicom goriva već u narednim tjednima, upozorio je čelnik energetskog diva Shell, Wael Sawan, ističući da se kriza izazvana sukobima na Bliskom istoku sve više prelijeva na globalna tržišta. Prema njegovim riječima, poremećaji u opskrbi već su pogodili azijska tržišta, a očekuje se da će se isti učinak uskoro osjetiti i u Europi, osobito kako se približava proljeće i povećana potražnja za gorivom. Posebno su ugroženi derivati poput dizela i benzina, koji bi mogli prvi osjetiti manjak, piše britanski The Telegraph.

Sukob je već doveo do oštećenja ključne energetske infrastrukture i poremećaja u pomorskom prometu, osobito kroz Hormuški tjesnac, kojim prolazi oko petine svjetskih isporuka nafte i ukapljenog plina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:52 Iranska kasetna municija pogodila je Bnei Brak, ranivši 12 Izraelaca, javljaju lokalni mediji | Video: 24sata/Reuters

- Posljedice se šire poput valova - rekao je.

- Vidimo da južna Azija prva snosi teret, koji se zatim seli na jugoistočnu i sjeveroistočnu Aziju, a ulaskom u travanj sve više i na Europu - dodaje.

Šef Shella upozorio je da bi europske vlade mogle biti prisiljene posegnuti za izvanrednim mjerama, uključujući ograničavanje potrošnje i korištenje strateških zaliha, kako bi spriječile ozbiljnije poremećaje na tržištu.

Rast cijena energenata dodatno pogoršava situaciju, a tržišta su pod snažnim pritiskom zbog neizvjesnosti i smanjene dostupnosti goriva.

- Zato nastojimo surađivati s vladama i upozoriti ih na mehanizme koje će možda morati pokrenuti – uključujući mjere za smanjenje potražnje, odluke o skladištenju, nabavi zaliha i tako dalje - dodao je Sawan.

Analitičari upozoravaju da bi, ako se sukob nastavi, Europa mogla ući u novu fazu energetske krize već početkom proljeća.

Unatoč upozorenjima, dio stručnjaka ističe kako je riječ o mogućem “najgorem scenariju”, no naglašavaju da je takav razvoj događaja i dalje realna prijetnja u slučaju daljnje eskalacije sukoba.