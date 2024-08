Šef Sindikata pomoraca: Krivnja za pad rampe se pokušava svaliti na leđa pomoraca

Govori se kako je uzrok tragedije ljuski faktor, no glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan tvrdi kako je to neozbiljno.

- Krajnje je neozbiljno, tko god takve kalkulacije daje na samom početku, a istraga još nije de facto završena. Krajnje je neozbiljno davati takve kvalifikacije, ma tko to radio. Ljudski faktor neću komentirati, uvijek kompanije pokušavaju sve svaliti na ljudski faktor i uvijek sve pokušavaju svaliti na leđa pomoraca. Sami smo svjedoci, ta rampa je pala kako je pala. I tu ne može biti riječi samo o ljudskom faktoru - kazao je Melvan za RTL te dodao da je rama bila ispravna ne bi mogla pasti.

Komentirao je i je li brod siguran.

- To je stari brod. On je dao svoje. 1969. godište je. Bio je kvalitetan brod u svoje vrijeme. Kakvo je bilo njegovo tehničko održavanje, ja uistinu nemam detaljnih spoznaja i to mi je teško komentirati. No, više je nego jasno da je brod koji je toliko star dao svoje i da je bilo vrijeme da ga se lagano umirovi - dodaje Melvan te komentirao sigurnost.

- Veliki je problem flote Jadrolinije i način vođenja. Mi na to upozoravamo duže vrijeme. Nije ovo prvi slučaj koji se dogodio, ali, nažalost, tragično je završio. Prije nekoliko tjedana smo imali slučaj broda Oliver koji je u vrlo upitnim okolnostima kupljen i doveden u Hrvatsku, koji je doslovno šest sati plutao između splitskih vrata i Hvara. I samo mogu pitati što bi bilo da je okrenula bura, da se dogodila oluja. Danas bismo pričali o puno većim žrtvama - kazao je Melvan.

Kazao i kako bi bilo minimum pristojnosti da šef Jadrolinije David Sopta podnesu ostavku, a osim njega i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković.