Šef sindikata ZET-a kaže da ne zna koliko će štrajk potrajati: 'Moja plaća nije za javnost..'

ZET-ovi radnici u ponedjeljak u 3.30 sati kreću u štrajk, potvrdio je za 24sata Vladimir Jozić, predsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a. Ipak, sindikat u tom trenutku nije mogao reći koliko će se vozača autobusa i tramvaja odazvati štrajku. Plaće u ZET-u kreću se od 1560 eura na više s raznim dodacima, nekima je isplaćeno i 2700 eura, odnosno 2957 eura s uključenim regresom, kako je Grad objavio, a povećanjem koje im nudi Grad, kako je rekao Jozić, dobili bi mjesečno od 15 do 45 eura na plaću.

Svoju plaću nije nam htio otkriti, samo je potvrdio da je veća od 1560 eura i da njegovu plaću za mjesto šefa sindikata isplaćuje ZET.

- Ja sam profesionalni predsjednik sindikata, moja plaća izdvaja se iz tvrtke ZET. Ne bih iznosio svoju plaću jer će se zlouporabiti, prije sam bio vozač tramvaja, zadnje dispečer, a sad sam profesionalni predsjednik sindikata - rekao nam je.

Potvrdio je i da je u zadnje dvije godine plaća u ZET-u rasla za oko 40 posto.

- Zamislite kolika je bila kad je išlo povećanje od oko 40 posto. Naravno da smo morali gledati neki prosjek Grada. Sad smo došli tu negdje i tražimo mrvicu više nego što nude, a od toga se sad napravio problem. Oni nude samo 4,5 posto - rekao je.

Plaće u ZET-u

Objasnio je i kolika je osnovna plaća vozača.

- Lani u listopadu plaća vozača bila je 1560 eura. To je naša plaća. Na to idu dodaci za vikende, noćne smjene i slično, pa može doći do 1700 ili 1950 eura. Moramo govoriti i o tome da ljudi rade šest dana, a jedan imaju slobodan - rekao nam je Jozić.

Govoreći o radnoj obvezi u vrijeme štrajka, dodao je kako je u ZET-u, za razliku od zdravstva, nema.

- Radna obveza bila je tijekom rata, kod nas nema radne obveze u štrajku. Ovo što je gradonačelnik Tomašević rekao nisu utvrđeni nužni poslovi. Dobili smo prijedlog uprave ZET-a prema kojem bi od ukupno 3890 zaposlenika njih 41 posto trebao raditi u vrijeme štrajka. To znači da bi tijekom štrajka trebalo raditi oko 1600 ljudi u ZET-u. Mi smo to protumačili kao obezvređivanje štrajka i rekli da se s tim ne slažemo. Predložili smo da na nužnim poslovima radi 48 ljudi. To su dijelom zaposlenici održavanja i zaštitari. Mišljenja smo da vozači tramvaja i autobusa nisu nužni poslovi u ZET-u - odgovorio je Jozić za 24sata.

Rekao je da u ponedjeljak u 3.30 počinje štrajk.

- Ne možemo potvrditi da će svi zaposleni štrajkati. Tko bude htio raditi, radit će, a tko ne bude, neće. Nemamo informacije od članova tko će voziti. Kad smo ih pitali, 78 posto ljudi podržavalo je štrajk, ali među zaposlenima ima i ljudi koji nisu u sindikatima i oni imaju pravo na rad. Njima nitko neće braniti da rade - rekao je Jozić.

Dodao je kako će štrajk pratiti iz dana u dan te da zasad ne mogu prognozirati koliko bi mogao trajati.

- Ići ćemo dan po dan. Ne možemo reći koliko će trajati. Moramo vidjeti kamo ćemo doći štrajkom. I dalje se nadamo da je i danas dan za dogovor. Ako nas danas kontaktiraju, nadamo se da ćemo sutra u 3.30 doći ispred ZET-a i obratiti se građanima - rekao je.

Glavni prijepor između sindikata i Grada Zagreba je povećanje osnovice. Grad je, prema Jozićevim riječima, ponudio povećanje od 4,5 posto.

- Rekli su da mogu 4,5 posto povećanje osnovice. To je iskomunicirano. Zadnji njihov iznos je 4,5 posto i oko tog iznosa vrtimo se od 10. rujna. Mi smo s 19 posto došli na 15, pa na 13 posto. Nismo razmišljali ići ispod 13 posto jer nismo imali prilike. Usuglašavali smo se s drugim sindikatima - kazao je.

'Očekujemo konkretnu ponudu Grada'

Ističe kako sindikati ne traže da se prihvati njihov početni zahtjev, ali očekuju konkretnu ponudu Grada.

- Nije dobro da druga strana opet nije dala svoju ponudu. Mi smo pitali: 'Dajte vi neku ponudu pa ćemo vidjeti je li nam prihvatljiva'. To smatramo pregovorima. Naši predstavnici nisu dobili kontraponudu. Zašto Grad danas nije ponudio više od 4,5 posto? Što nudite da odustanemo od štrajka? Mi smo ponudili, rekli su nam da je previše. Pitao sam: 'Koliko vi možete ponuditi?', rekli su da je ovo mnogo više nego što su očekivali i nisu dali ponudu - rekao je Jozić.

Dodaje kako bi sindikati, da su dobili ponudu od oko šest posto, o njoj već mogli razmisliti, iako su od Grada zatražili povećanje osnovice od 13 posto, zajedno sa sindikatima Zagrebačkog holdinga.

- Da smo čuli 'šest posto', već bismo možda razmislili. Nećemo dobiti koliko smo tražili, niti će Grad dati samo ono što trenutno nudi. Trebamo sjesti i napraviti kalkulaciju. Grad kaže da bi s našim zahtjevom godišnje Grad morao izdvojiti 32 milijuna eura, no nisu rekli ni ponudili nešto svoje, tipa može li se taj iznos smanjiti na 15 ili 16 milijuna, pa bismo već razmislili, jer ovo što oni nude, 4,5 posto, znači da bi svakome u ZET-u plaća mjesečno rasla za 15-45 eura. Pa za to ne možete dobiti ni 10 litara goriva, stopa inflacije je visoka - kazao je.

- Sindikati su došli natrag sa zahtjevima koji su još veći od zadnjih zahtjeva koje su imali - rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević u nedjelju.

Dodao je da je manipulacija kad kažu da će raditi javni prijevoz za učenike jer je time obuhvaćeno pet posto učenika, a 95 posto nije. Upozorio je da se najveće gužve očekuju između sedam i devet sati te između 15 i 17 sati.

Priopćenje ZG Holdinga oko otpada

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, ako ne dođe do čuda, kreće u ponedjeljak u 3:30 sati. Javnog prijevoza u Zagrebu prema najavama ne bi trebalo biti, a očekuju se i veliki problemi s prikupljanjem otpada. O cijeloj situaciji sad su se oglasili iz Zagrebačkog Holdinga priopćenjem za medije.

"Reprezentativni sindikati Zagrebačkog holdinga u ponedjeljak, 28. rujna 2026. najavili su štrajk u različitim podružnicama Zagrebačkog holdinga, pri čemu do sada poslodavac i sindikati nisu uspjeli usuglasiti razinu nužnih poslova koji će se obavljati te je postupak arbitraže između poslodavca i sindikata u tijeku. S obzirom na najave reprezentativnih sindikata, očekujemo da će štrajk značajno utjecati na pružanje različitih usluga prema građanima, najviše na uslugu prikupljanja otpada i održavanja javnih i zelenih površina. Građane molimo za strpljenje u ovoj privremenoj situaciji te ih upućujemo da, u okviru mogućnosti, prilagode svoje navike oko proizvodnje i postupanja s otpadom kako bi smanjili utjecaj štrajka na javni prostor", stoji u priopćenju Zagrebačkog Holdinga.

Dalje apeliraju na građane:

- Molimo građane da višak otpada koji ne stane u spremnike za otpad, kada je moguće, ne iznose i ne odlažu na javne površine, odnosno da odgode odlaganje otpada u spremnike. Pozivamo građane da u mjeri u kojoj mogu privremeno smanje nastanak otpada u kućanstvu, na primjer izbjegavanjem kupnje i konzumacije proizvoda s velikom količinom ambalažnog otpada. Građane koji žive u obiteljskim kućama molimo da ne iznose na javnu površinu spremnike za otpad koje nisu do kraja popunjeni - stoji u njihovom priopćenju...

U nastavku priopćenja poručuju:

- Također, upućujemo građane da odgode: veća čišćenja stanova ili kuća čime se stvara glomazni otpad; veća održavanja zelenih površina u dvorištima i time smanje količinu biootpada; iznošenje glomaznog otpada na ulicu osim ako imaju potvrdu dolaska ekipa podružnice Čistoća; odlaske na reciklažna dvorišta koja će vjerojatno biti zatvorena - pišu iz Holdinga...

Za kraj poručuju:

- Zagrebački holding će kontinuirano pratiti situaciju i građane pravodobno izvještavati o svim promjenama u pružanju javne usluge odvoza otpada. Najnovije informacije potražite na službenoj internetskoj stranici Zagrebačkog holdinga te na stranici holdingcentar.zgh.hr. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i na razumijevanju.