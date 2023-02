Šef stranke umirovljenika: Bez obzira na vladine mjere, umirovljenici sve teže žive

Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević bio je gost emisije N1 'Newsroom' gdje je komentirao reakcije države na rast cijene koje bi, prema najavama, ponovno trebale rasti od idućeg mjeseca.

- Za očekivati je određeni porast cijena, ali nadam se da neće biti tako drastično kao što neki najavljuju. Vlada je i ranije poduzela niz mjera kako bi se zaštitio standard umjerovnika. Znamo da su mjere na snazi do 1. travnja, za očekivati je da, ako će doći do velikog udara cijena, da će vlada i tada intervenirati i pomoći onima koji su najugroženiji. Bez obzira što su sve te mjere poduzete, s obzirom na rast inflacije, standard umirovljenika je sve niži i niži i njima je sve teže i teže živjeti- rekao je Gabričević.

Osvrnuo se i na aplikaciju 'Kretanje cijena' te narodne obveznice rekavši da on, zbog manjka sredstava u pričuvi, nije u skupini građana koja će kupovati obveznice.

- Nisam od onih koji će moći kupovati obveznice jer nemam u pričuvi sredstava, živim s mirovinom od 1. do 1., pokrivam se. A ta aplikacija, mislim da će pomoći onima koji teško sastavljaju kraj s krajem. Njima je svaki cent važan. Daleko više umirovljenika se služi novim tehnologijama nego što to neki misle. Mobitel je na svakom koraku- kazao je.

Predsjedništvo HSU-a je u ponedjeljak Silvana Hrelju isključilo iz stranke zbog sudjelovanja na skupu koalicije stranaka Umirovljenici zajedno. Hrelja pak kaže da je na skup došao kao saborski zastupnik i predstavnik umirovljenika, a HSU-u je poručio 'neka rade što hoće'.

- Nije potres u stranci. Stranka ne može ovisiti o jednom čovjeku. HSU je i dalje parlametnarna stranka jedino što naš saborski zastupnik nije više član stranke. Ja sam primio dužnost predsjednika od Hrelje 8. 12. 2020. i odmah na prvom zajedničkom sastanku sam mu predložio da bi bilo dobro da zbog rješenja niza problema i pitanja koja pritušću umirovljenike, da bismo to lakše riješili kad bi naš saborski zastupnik dao potporu vladajućoj većini. Nnjegov odgovor je bio: ‘ne mogu to učiniti niti ću ikada učiniti. Ja sam izabran na listi Restart koaliciji, ja sam dužnik SDP-a. Da to učinim, nikad se ne bih mogao vratiti u Istru’. I to je tako nekako stajalo da bi 10. 6. 2021. kada je na sjednici Središnjeg odbora pokušao s jednom skupinom svojih istomišljenika mene vjerojatno smijeniti. U pauzi mi je prišao i rekao ‘smijenjen ćeš biti danas’, ja sam rekao da neću. Poslije toga, odmah istog dana poslijepodne otišao je kod vladajućih i dao izjavu da on daje potporu HDZ-u i vladajućima i da je to njegova osobna inicijativa i osobni stav, a ne stav stranke- ispričao je Gabričević.

Dodaje da bi bilo pošteno da Hrelja vrati mandat stranci, 'ali nitko to ne radi, ne vjerujem'.

Na kraju je rekao da vjeruje u svjetlu budućnost stranke.

- Na nama je da ojačamo kadrovski stranku, pomladimo stranku, da se borimo i za buduće umirovljenike jer možda njih čekaju teži dani i mi smo na zadnjim izborima u stranci dosta pomladili stranku, imamo dosta novog kadra, ljudi koji su spremni raditi, dovoditi mlađe ljude i da objašnjavamo ciljeve mladima kako bi se mladi priključili. Stranka nam je bila jako stara, i dalje je, trebaju nam mladi članovi- rekao je Gabričević.

