Šef udruge zaštitara uoči Thompsonova koncerta: 'Realno je da imate dva-tri mrtva...'

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu privući će i do pola milijuna ljudi, očekuju organizatori. Velike pripreme su u tijeku, a logistički i sigurnosni izazovi sve veći.

Predsjednik HUP-Udruge zaštitarske djelatnosti Ante Perčin za RTL upozorio je na potencijalne posljedice. Njegova procjena temelji se na iskustvu sličnih događanja.

- Realno vam je statistika da imate dva-tri mrtva, desetak epi napada, da imate od 10 do 15 hipoglikemičkih koma. To nisu incidenti, ali do tih ljudi u toj masi treba doći. Treba ih izvući i dovesti do hitnog koridora, tim ljudima treba pomoći. Neki će biti tu i do 10 sati do početka koncerta - rekao je.

S obzirom na veličinu događaja, pitanje je i kako će zdravstveni sustav odgovoriti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da u sustavu radi 75.000 ljudi, no mnogi će toga dana biti angažirani baš na osiguranju ovog koncerta.

- U tom aktu nije svih 75 tisuća na svom radnom mjestu. Dakle, postoje osobe koje u tom trenutku neće biti na svom radnom mjestu zbog potrebe osnovnog rada, nego će sudjelovati u dopunskom radu osiguravanja zdravstvene skrbi za potrebe koncerta - rekla je Hrstić.

Podsjetimo, zbog velikog događaja trgovački centar Avenue Mall, smješten u neposrednoj blizini Hipodroma, odlučio je da će na dan koncerta dnevna karta za parkiranje iznositi čak 80 eura.