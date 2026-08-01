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vrhunac u studenome

Šef UN-a upozorio: 'Najgore tek dolazi, El Niño donosi još žešće vrućine. Ovo je zagrijavanje...'

Piše HINA,
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Šef UN-a upozorio: 'Najgore tek dolazi, El Niño donosi još žešće vrućine. Ovo je zagrijavanje...'
Foto: Khaled Abdullah
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Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog razvoja vremenskog fenomena El Nina

"El Nino nije više samo pred našim vratima - već je ušao u kuću i pojačava grijanje. A ovo je tek zagrijavanje. El Nino jača i dolijeva ulje na vatru planeta koji već gori pod kupolama ekstremnih vrućina, apokaliptičnim šumskim požarima i rekordno toplim morima", rekao je Guterres u petak u New Yorku. Svjetska meteorološka organizacija (WMO) je priopćila da će El Nino, u kombinaciji s već povišenim temperaturama oceana i drugim klimatskim pojavama u Indijskom oceanu, oblikovati globalne vremenske obrasce u drugoj polovici godine. Očekuje se da će anomalije dosegnuti vrhunac u studenome, priopćio je WMO.

"Ako ne djelujemo kako bismo zaštitili ljude i uklonili temeljni uzrok ove krize, opasnosti će postati još smrtonosnije. Zagrijavanje je završilo. Ne možemo si priuštiti čekanje glavnog događaja", rekao je Guterres. Također je kritizirao djelomičnu šutnju o temeljnim uzrocima krize.

"Fosilna goriva raspiruju ovu krizu. Širenje njihove uporabe mora prestati. Više ugljena, nafte i plina vodit će prema još opasnijoj budućnosti", rekao je.

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El Nino prirodna je klimatska pojava koja se javlja svake dvije do sedam godina. Obuhvaća zagrijavanje površinskih temperatura u središnjem i istočnom dijelu Tihog oceana uz ekvator, pri čemu mijenja obrasce vjetrova i oceanskih struja. Njegovi izravni učinci u Europi su umjereni, ali postaju izraženiji južnije.

Prema najnovijim klimatskim modelima, El Nino će 2026. godine s vrlo velikom vjerojatnošću donijeti temperature više od prosjeka na gotovo svim kontinentima, priopćio je WMO.

Količina oborina iznad prosjeka očekuje se na području šireg Roga Afrike, u dijelovima središnje Azije, južne Europe, zapadne Sjeverne Amerike i jugoistočne Južne Amerike.

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Nasuprot tomu, sušniji uvjeti od prosjeka prognoziraju se za Indijski potkontinent, južnu i istočnu Australiju, južni dio Srednje Amerike i dijelove Kariba, sjeverozapad Južne Amerike te sjever Europe.

WMO planira objaviti sljedeću procjenu jačine El Nina početkom rujna.

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