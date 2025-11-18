Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika

Vatrogasci su po nalogu statičara iz sigurnosnih razloga u utorak navečer napustili Vjesnikov neboder, te će pričekati jutro da se objekt ohladi kako bi nastavili s gašenjem požara, ali će na terenu ostati čitavu noć. Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Tomislav Resman izjavio je da će vatrogasci ostati na tom području cijelu noć i veći dio sutrašnjeg dana

Promet će i dalje biti zatvoren oko nebodera, samo će jedna traka ići za istok i jedna za zapad. "Tu će biti kaos sutra", kaže Resman.

O prometu je popodne govorio i pročelnik Andro Pavuna koji je pojasnio kako će sljedećih dana izgledati situacija u prometu nakon gašenja požara u neboderu Vjesnika.

- Stručnjaci su dali inpute koji je minimalni obuhvat koji trebamo zaštititi radi sigurnosti prometa. Na temelju toga, u dogovoru s policijom definirali smo što ćemo napraviti s privremenim prometnim rješenjem - rekao je i dodao da će Slavonska avenija biti otvorena samo prema zapadu.

- Savsku cestu ćemo otvoriti, bit će otvorena u oba smjera kroz nekoliko sati. Slavonska avenija bit će otvorena samo prema zapadu, i to ne kroz podvožnjak, nego sjevernim kolnikom" - objasnio je Pavuna.

- To znači da će Slavonska avenija podvožnjak i smjer prema istoku od Selske biti zatvoreni u srijedu. Trajat će do daljnjega, ne znamo koliko, nadamo se što kraće, radimo maksimalno na tome da bude što kraće. To je napravljeno zbog sigurnosti i mogućnost padanja elementa na kolnik", zaključio je Pavuna.

Posebna regulacija

Večeras su i iz Grada Zagreba poslali priopćenje u kojem su s policijom dogovorili privremenu regulaciju koja će biti na snazi sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar biti na snazi:

· Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

· Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

· Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

· Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

· Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

- Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici. U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa - navode iz Grada.

Građane mole da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima mole da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.