Šef Vodoopskrbe i odvodnje podnio ostavku: Evo zbog čega je pod povećalom istražitelja

Voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja unutar Zagrebačkog holdinga Marko Blažević podnio je ostavku upravi Holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, potvrdio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kako je naveo, smatra da je Blažević ispravno postupio podnošenjem ostavke kako ne bi bio teret Vodoopskrbi i odvodnji u trenutku kada ta tvrtka pokreće, kako je naveo, najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba. Projekt je to vrijedan oko 500 milijuna eura, a koji obuhvaća obnovu vodoopskrbe i odvodnje, izgradnju trećeg pročistača otpadnih voda te smanjenje tlakova u vodnom sustavu grada Zagreba.

Bivšeg šefa Vodoopskrbe i odvodnje Marka Blaževića istražuje zbog sumnje da je u svibnju prošle godine namještao posao tvrtki Ikom. Riječ je o poslu daljinskog očitavanja vodomjera, a istražitelji sumnjaju da je Blažević ljudima iz Ikoma davao upute kako bi zadovoljili uvjete natječaja i bili najpovoljniji, doznaje Ana Raić za Index.

Tijekom namještanja, prema sumnjama istražitelja, testirali su razne module koji se u tom poslu koriste. U fokusu istrage je ugovor procijenjen na oko 35 milijuna eura. Vlasnica Ikoma je Ivana Lovrić, kći poduzetnika Mije Kovče, bivšeg prokurista te tvrtke. Kovčo je ujedno šogor Vjeke Sliška, koji je likvidiran 2001. godine u središtu Zagreba.

Oglasio se i Zagrebački holding

Zagrebački holding se također ranije oglasio oko ostavke, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Uprava Zagrebačkog holdinga zaprimila je neopozivu ostavku direktora društva Vodoopskrba i odvodnja Marka Blaževića, nakon što je primila službenu obavijest da se u tom društvu provode izvidi istražnih tijela. Do izbora novog direktora na javnom natječaju, upravljanje društvom preuzet će zamjenica direktora Vodoopskrbe i odvodnje Janja Mihalić. Stručne službe Vodoopskrbe i odvodnje u potpunosti surađuju s istražnim tijelima radi što bržeg i učinkovitijeg rasvjetljavanja svih okolnosti.

Dosadašnji direktor ViO-a istaknuo je kako ovim činom želi zaštiti ugled Društva.

- Odluku o ostavci donio sam potaknut saznanjem da se provode izvidi koji djelomično obuhvaćaju procese u domeni moje osobne odgovornosti. Ne osjećam se odgovornim niti krivim za radnje koje mi se stavljaju na teret te sam uvjeren da će se to utvrditi u daljnjoj istrazi. Međutim, svjestan sam da novonastala situacija može narušiti povjerenje javnosti prema Društvu. Ovim činom želim zaštititi ugled Društva, spriječiti bilo kakav negativan utjecaj procesa koji je u tijeku na realizaciju budućih dugogodišnjih kapitalnih projekata Društva te osigurati da se zadrži potpuno povjerenje u transparentnost i zakonitost poslovanja Uprave Društva”, istaknuo je Blažević. S obzirom na zakonsku tajnost istražnih radnji, Zagrebački holding i ViO u ovom trenutku ne mogu iznositi dodatne detalje niti komentirati postupak - rekao je.