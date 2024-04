Šef Vodovoda dao ostavku, u njemu radili osumnjičeni za Dankino ubojstvo: 'Dosta mi je'

Goran Pavić, direktor Javnog komunalnog poduzeća Vodovod, podnio je u ponedjeljak ostavku na toj funkciji. Nova.rs piše kako je to učinio iz moralnih razloga nakon što su dva zaposlenika uhićena zbog sumnje da su sudjelovala u ubojstvu Danke Ilić u Srbiji.

- Direktor je podnio ostavku iz moralnih razloga, jer ne može sve ovo podnijeti. A to je sad manje bitno. Bitno je da svi kao društvo u ovom trenutku shvatimo da smo se možda udaljili jedni od drugih, ljudi od ljudi i u ovakvim teškim situacijama, na žalost, koje su se završile loše po malu Danku i po sve nas - rekao je gradonačelnik Bora, Aleksandar Milekić. Uz to, najavio je i trodnevnu žalost, ali kad za to dođe vrijeme.

Policija je uhitila radnike Vodovoda Srđan Jankovića (50) i Dejana Dragijevića (50) zbog ubojstva nestale Danke. Oni su tijekom ispitivanja to i priznali te su detaljno upisali kako su zločin počinili. Jedino nisu otkrili gdje je tijelo djevojčice.

U cijelu istragu bio je uključen i Interpol. Kako saznaje Blic u službenom automobilu Vodovoda otkriveni su tragovi krvi.

Nakon DNK analize, utvrdili su da je riječ o nestaloj Danki (2). Provjerom su ustanovili tko je u to vrijeme vozio automobil, a osumnjičeni su privedeni te su odmah priznali ubojstvo.