Predsjednik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž zatražio je u četvrtak ispis iz članstva SDP-a nezadovoljan tretmanom u stranci
Šef vukovarskog SDP-a Kruno Raguž napustio stranku: 'Konačno im je pošlo za rukom'
"Iako sam se nadao da do toga neće doći, ipak se dešava. Ja od danas ili sutra po svojoj vlastitoj želji više nisam član SDP-a, a samim tim izgubio sam i mjesto predsjednika GO SDP-a Vukovar. Konačno im je pošlo za rukom i to iz četvrtog puta", priopćio je Kruno Raguž koji je SDP-u poželio puno uspjeha.
"Želim joj zahvaliti na nesebičnoj podršci uvijek kada mi je to trebalo kao i svim dragim ljudima koje sam upoznao. Na žalost, oduzimanje prava na objave na Facebook stranici sam doživio kao izraz nepovjerenja pa i poniženja i preko toga ipak nisam mogao prijeći", napisao je Raguž.
Njegovo posljednje priopćenje o protivljenju održavanja koncerta Marka Pekovića Thompsona u Vukovaru, prema njegovim riječima, stranka nije željela objaviti na Facebook profilu.
SDP-u, posebice predsjedniku vukovarsko-srijemske organizacije stranke, saborskom zastupniku Mariju Milinkoviću zamjerio je pokušaje sabotaže i rušenja integriteta unutar stranke.
"Danas, kada nam ljudi iseljavaju iz grada, kada nas okupiraju strani radnici, kada imamo i seoske migracije koje nam slabe građanstvo (barem u prvom naletu) kada su nas okupirale lihvarske firme, kada je teško, neodgovorna gradska vlast dovodi pjevača koji pjeva "nećete bando četnička" i ostale bedastoće i svinjarije koje idu uz to kako oni vele domoljublje", navodi Raguž.
Dodaje kako će i dalje djelovati kroz Gradsko vijeće Vukovara kao nezavisni vijećnik.
"Stava sam da stranka ne smije biti mjesto gdje će bezvenjaci tavoriti i graditi karijere već mjesto gdje će se brusiti ideje za kvalitetniji život i pravednije društvo s ideološkim ili svjetonazorskim predznakom ali prije svega pravednijom raspodjelom dobiti i jednakim mogućnostima", poručio je Kruno Raguž.
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