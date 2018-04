Šefic: Oko 50.000 potencijalnih migranata čeka na Balkanu

Prema ocjenama slovenskog ministarstva unutarnjih poslova, na Balkanu čeka oko pedeset tisuća migranata, zbog čega su potrebne akcije koordiniranja djelatnosti na suzbijanju ilegalnih migracija u zemljama u kojima se sada nalaze ili kroz koje prolaze.

"Procjene govorre da je u cijeloj regiji, uključujući i Grčku, migracijski potencijal od oko 50.000 ljudi", kazao je Šefic u razgovoru za Slovensku televiziju, govoreći o svojim posjetima Zagrebu, Beogradu i Tirani, gdje je zadnja dva dana sa svojim kolegama raspravljao o sadašnjem stanju i mogućem razvoju događaja.

Potvrdio je da je s kolegama u regiji govorio o koordiniranju aktivnosti te o tome kako kontrolirati sadašnje stanje i ono do kojega bi moglo doći u budućem razdovblju, zbog čega će uskoro održati još više sastanaka na tu temu.

"Bilo je više ideja i inicijativa koje ćemo proučiti i vjerojatno se uskoro ponovo sastati kako bismo oblikovali neke mjere i aktivnosti", kazao je Šefic.

On upozorava da na moguće odluke potencijalnih migranata djeluje bolje vrijeme za tranzit, ali i neke odluke država u kojima se nalaze.

Tražitelji azila u Grčkoj, primjerice, sada mogu s otoka u Egejskom moru, gdje su smješteni, dolaziti na kopno, no buduće bi na migracije mogla djelovati i liberalizacija viznih politika, kazao je slovenski dužnosnik zadužen za migracijsku problematiku.

Prema njegovoj procjeni, na trend porasta migracijskih kretanja ukazuju i podaci o povećanju broju ilegalnih prelazaka u Sloveniju, posebno iz Hrvatske.

Za razliku od situacije u vrijeme velike migracijske krize prije tri godine, sada 85 posto izbjeglica zatraži azil već u Sloveniji, što je veliko opterećenje za njen azilni sustav, a promjena je i u strukturi migranata jer ih većina više ne dolazi s Bliskog i Srednjeg istoka nego iz sjeverne Afrike, upozorio je Šefic.