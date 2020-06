Segway se više ne proizvodi

<p>Segway je trebao značiti novo doba mobilnosti, nakon što je njegov izumitelj proglasio skuter na dva kotača, koji sam održava ravnotežu, revolucijom prijevoza u modernim gradovima.</p><p>Iako su se mnogi navikli na turiste koji stojeći na tim vozilima kruže gradom trend nikad nije zaživio.</p><p>Sada, manje od 20 godina od lansiranja prvog vozila Segways Inc, suočen s konkurencijom električnih skutera klasičnog oblika, objavio je da prestaje proizvoditi skuter, prenose američki mediji.</p><p>Izumitelj <strong>Dean Kamen </strong>stvorio je tvrtku 1999. nakon izuma uređaja koji nalikuje na kosilicu i koristi male električne motore koji prevoze putnika koji stoji na njemu oko 50 kilometara po svakom punjenju brzinom do 18 kilometara na sat.</p><p>Vozilo Segway PT počelo se prodavati 2001. po cijeni od 5000 dolara.</p><p>Iako je očekivala da će prodati najmanje 100.000 komada u prvih godinu dana tvrtka je ukupno do sada prodala njih 140.000.</p><p>Kamen je 2009. prodao tvrtku britanskom poslovnom čovjeku Jimiju Heseldenu koji je godinu dana kasnije poginuo kad je sa Segwayom pao s litice u rijeku.</p>