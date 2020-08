Šeks o Milanoviću: 'Meni on ide jako na živce. I na jetra mi ide'

Šeks je pohvalio odluku predsjednika Zorana Milanovića da odlikuje postrojbe HVO-a koje su sudjelovale u vojnim akcijama u Hrvatskoj, ali mu se ne sviđa što govori o Stožeru

<p><strong>Vladimir Šeks</strong> je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a532268/Seks-odusevljen-Olujom-posjetom-Gruborima-ne-i-predsjednikom-Ide-mi-na-jetra.html" target="_blank">N1</a> izjavio da je odlazak i SDSS-ovog potpredsjednika Vlade na obljetnicu Oluje "dobar iskorak", koji bi, skupa s odlaskom potpredsjednika Vlade Tome Medveda na komemoraciju pobijenim srpskim civilima u Grubore, u budućnosti trebao donijeti normalizaciju hrvatsko-srpskih odnosa.</p><p>"Svjedok vremena i povijesti svih zbivanja", kako ga je najavila voditeljica, osvrnuo se prvo na to da se 25. obljetnica Oluje odvija u specifičnim epidemiološkim okolnostima. Potom je rekao što misli o dolasku u Knin i <strong>Borisa Miloševića</strong> iz SDSS-a:</p><p>"Taj dobar iskorak se ogleda u tome što je Oluja, koja je u saborskoj deklaraciji utvrđena kao jedna veličanstvena pobjeda, čista kao suza, što je potvrđeno i presudom Haaškog suda, pridonijela tome da dođe do mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. I zato dolazak predstavnika Vlade, predstavnika srpske manjine pokazuje da Srbi u Hrvatskoj prihvaćaju Oluju kao legitimnu vojnu operaciju, kojom se oslobađala od agresije cijela Krajina."</p><p>Šeks, doduše, smatra da bi čin mogao biti i snažniji.</p><p>"Bilo bi preciznije da potpredsjednik Vlade Milošević i SDSS izrijekom jasno navedu da dolazak na obljetnicu Oluje znači odricanje od upornog ponavljanja koja dolaze iz Srbije, od Vučića i nekih političara u Hrvatskoj, da je Oluja bila etničko čišćenje", dodao je.</p><p>Ipak, u ovom trenutku, on priznaje da to nije realno. Još.</p><p>"Ovaj dolazak potpredsjednika hrvatske vlade prvi je korak da se u bliskoj budućnosti konačno razriješe hrvatsko-srpski odnosi i da i srpska manjina u Hrvatskoj prihvati da je Oluja bila legitiman cilj i sredstvo, a nikako da je bila rezultat etničkog čišćenja", dodao je.</p><p>Šeks je pozdravio najavljeni odlazak potpredsjednika Vlade <strong>Tome Medveda</strong>, inače triput ranjavanog zapovjenika "Tigrova", u Grubore:</p><p>"Dobra je poruka da će 25. kolovoza potpredsjednik biti na komemoriranju civilnih žrtava, šest pobijenih staraca. To je jedna dobra i izvrsna gesta hrvatske vlade, hrvatske države, da pokaže pijetet prema srpskim žrtvama. To je bio eksces, nije bio djelo Hrvatske vojske ili hrvatske politike."</p><p>Vladimir Šeks se, inače, slaže s bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem koji je nedavno rekao da bi još snažnija poruka bila da na obljetnicu Oluje ode <strong>Milorad Pupovac</strong>.</p><p>"Ja se slažem da bi bio jači efekt da on dođe u Knin. No, oni (SDSS) su procijenili da je dovoljno za sada, za sada, da je velika gesta i veliki korak već i dolazak gospodina Miloševića u Knin. Najjača poruka bi bila da i gospodin Pupovac i gospodin Milošević jasno demonstriraju da (Oluja) nije bila etničko čišćenje. Konačno, mi znamo kao činjenicu da su Martić i ostali ratni vođe (1995.) pripremali Srbe da idu u egzodus", kazao je Šeks.</p><p>On je potom pohvalio odluku predsjednika <strong>Zorana Milanovića</strong> da odlikuje postrojbe HVO-a koje su sudjelovale u vojnim akcijama u Hrvatskoj:</p><p>"Bez obzira što ja mislio o predsjedniku Milanoviću i njegovom poimanju politike i zadiranju u Ustav, ovo je njegova dobra odluka i ja je pozdravljam."</p><p>No, za Milanovićevu kritiku Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu kao "paradržavnog tijela", s funkcijama koje su, kako kaže, protuustavne, te za to što je predsjednik rekao da mu Stožer "ide na živce", Šeks nema lijepe riječi.</p><p>"Meni on ide jako na živce. I na jetra mi ide", kazao je Šeks, a onda je pojasnio zašto tako misli:</p><p>"Predsjednik ima pravo i dužnost pokrenuti pred sudom postupak za ocjenu ustavnosti, pa tako i djelovanja i ustrojstva ovog Stožera. Ne može on sebi uzurpirati pravo da je iznad Ustavnog suda, iznad Sabora i iznad Vlade. On ne može prejudicirati da je to (NSCZ) paradržavno tijelo."</p>