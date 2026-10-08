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RAZOČARAN JE

Šeks 'oprao' zastupnike zbog svađa: 'Tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi'

Piše Ivan Hruškovec,
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Šeks 'oprao' zastupnike zbog svađa: 'Tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi'
Foto: N1
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Duboko sam razočaran ponašanjem dijela zastupnika u Saboru, koji su ga pretvorili u bljuvaonicu. Tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi, rekao je Vladimir Šeks uoči svečane sjednice u Saboru

Predsjednik Nacionalnog odbora Zajednice utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman, Vladimir Šeks, stigao je u Hrvatski sabor na svečanu sjednicu povodom 35. obljetnice odluke o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Tom je prilikom komentirao i današnju političku atmosferu u Saboru. Šeks se prisjetio tog dana i odluka koje su tada donesene.

"Tad su donijeti zaključci po kojima se JNA proglasila okupatorskom vojskom, a Srbija agresorom. Nakon tih odluka, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom životu", kazao je Šeks za N1.

Nakon toga osvrnuo se na današnji Hrvatski sabor, a njegove riječi bile su vrlo oštre.

"Nije na visini zadatka i onoga što predstavlja, ni govora. Duboko sam razočaran ponašanjem dijela zastupnika u Saboru, koji su ga pretvorili u bljuvaonicu. Tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi. Uloga Sabora je i dalje ključna, važna i značajna kao zakonodavno i predstavničko tijelo. Nadam se da će te, nazovimo ih, bolesti biti u dogledno vrijeme prevladane."

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