Šeks 'oprao' zastupnike zbog svađa: 'Tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi'

Predsjednik Nacionalnog odbora Zajednice utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman, Vladimir Šeks, stigao je u Hrvatski sabor na svečanu sjednicu povodom 35. obljetnice odluke o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Tom je prilikom komentirao i današnju političku atmosferu u Saboru. Šeks se prisjetio tog dana i odluka koje su tada donesene.

"Tad su donijeti zaključci po kojima se JNA proglasila okupatorskom vojskom, a Srbija agresorom. Nakon tih odluka, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom životu", kazao je Šeks za N1.

Nakon toga osvrnuo se na današnji Hrvatski sabor, a njegove riječi bile su vrlo oštre.

"Nije na visini zadatka i onoga što predstavlja, ni govora. Duboko sam razočaran ponašanjem dijela zastupnika u Saboru, koji su ga pretvorili u bljuvaonicu. Tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi. Uloga Sabora je i dalje ključna, važna i značajna kao zakonodavno i predstavničko tijelo. Nadam se da će te, nazovimo ih, bolesti biti u dogledno vrijeme prevladane."