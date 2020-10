Izašla dok si rek'o keks: Seksala se s učenikom, dobila 18 mjeseci zatvora, u zatvoru bila 7 dana

Melissa Nosti (33) imala je odnose s učenikom u školi u kojoj je radila 2010. godine, kad je imala 23 godine. Prošlog tjedna osuđena je na 18 mjeseci u zatvoru, ali izašla je prije nego si rekao keks

<p>Bivša stjuardesa koja je imala seksualne odnose s 15-godišnjakom puštena je iz zatvora nakon što je u njemu samo provela tjedan dana, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/world-news/ex-air-flight-attendant-who-22888158" target="_blank"><strong>Mirror.</strong></a></p><p>Melissa Nosti (33) imala je odnose s učenikom u školi u kojoj je radila 2010. godine, kad je imala 23 godine.</p><p>Prošlog tjedna bivša stjuardesa osuđena je na 18 mjeseci u zatvoru sa šestomjesečnom kaznom bez mogućnosti skraćivanja nakon što je priznala kazneno djelo.</p><h2>Pustili je na slobodu do rasprave</h2><p>Ipak, nakon tek tjedan dana u zatvoru, 33-godišnjakinja je puštena s obzirom na to da je njen odvjetnik uspio ispregovarati jamčevinu kojom je puštena na slobodu do rasprave o žalbi.</p><p>Argumenti su bili ti da Nosti ne predstavlja opasnost za ponavljanje kaznenog djela i da je imala uspjeha sa zapošljavanjem.</p><p>Morat će se ponovno pojaviti na sudu krajem godine, a pod uvjetima koje je postavio sud, ne smije biti u društvu ikoga mlađeg od 16 godina, mora živjeti na istoj adresi u narednom periodu.</p><p>Ne smije biti u nikakvom kontaktu sa žrtvom te smije imati samo jedan mobitel, no ako policija zatraži, mora im dati i lozinku za otključavanje uređaja.</p><p> </p>