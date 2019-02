Seksala se s pacijentom: Rekla da ga neće liječiti ako ju ostavi

Doktorica Theepa Sundaralingam (37) upustila se u ljubavnu vezu s pacijentom kojeg je liječila od karcinoma. Onkologinja Theepa je bila njegova liječnica godinu dana. Pacijent tvrdi da je 'emocionalno slomljen' i da se osjeća zlostavljanim, piše Mirror.

- Teško je o tome pričati jer sam muškarac. Kad nekome kažem da sam bio s liječnicom, svi misle da je to 'cool'. Ali, nije. Istina je da je to bilo neprimjereno - kaže pacijent za The Sun.

Doktorica Theepa je nakon pacijentove prijave izgubila liječničku licencu te mora pokriti sve troškove terapije koji su se popeli na 22 tisuće dolara.

- U najtežim trenucima me iskoristila. Imala je moć i rekla da će me odbiti liječiti ako je ostavim. Dala mi je broj i Instagram profil kako bi mogli stalno komunicirati - ispričao je pacijent koji je htio ostati anoniman.

Disciplinsko vijeće je odlučilo da je doktorica prekršila granice poslovnog odnosa i iskoristila pacijenta u teškom psihičkog i fizičkom stanju.

- Mjesecima mi je slala intimne poruke i jednom smo se seksali dok sam bio na terapiji - zaključio je pacijent. Doktorica je na sudu izgubila spor te mora platiti sve troškove liječenja te je dobila zabranu pristupa kronično bolesnom bivšem pacijentu.