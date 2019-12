'Sekunde su bile u pitanju': Iz gorućeg auta spasio je mladiće

Zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika, dvojica mladića preživjela su buktinju u kojoj su bili zahvaćeni kad su se u nedjelju navečer autom zabili u kuću u Ličkom Petrovu Selu.

Kako doznaje HRT, mladići su se zbog neprilagođene brzine na povratku iz Bihaća automobilom zabili u kuću, a automobil je ubrzo i planuo.

Srećom po njih, cestom između Ličkog Petrova Sela i Prijeboja prolazio je i Zlatko Ružinić, poznati plitvički turistički radnik. On je bio prvi na mjestu nesreće i kako je auto već zahvatio plamen nije htio čekati pomoć, već je odmah odlučio pokušati spasiti mladiće.

Foto: Vatrogasci Korenica

- Vrijeme to nije dozvolilo, morao sam reagirati i hvala Bogu dragomu da je to prošlo kako je prošlo. Moglo je puno gore proći, sekunde su bile u pitanju. Najbitnije je da su preživjeli - ispričao je za HRT. Odbacuje svoje junaštvo u cijeloj priči i kaže da bi svatko to učinio.

Jednog je mladića sam izvukao, a drugog uz pomoć policajaca koji su u međuvremenu pristigli. Glas Gacke piše kako su policajci aparatima pokušali ugasiti auto, ali nije im uspjelo. Automobil su ugasili vatrogasci.

Foto: Vatrogasci Korenica

Iz policije su rekli kako je muškarac (30) iz Vrela Koreničkog upravljao autom te je zbog neprilagođene brzine skrenuo van kolnika i udario u napuštenu kuću. Uz njega, teške ozljede zadobio je i mladić (23) iz Korenice, piše KA Portal.

Obojica su završili u karlovačkoj bolnici.