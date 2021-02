Bio je ovo još jedan nabrijani tjedan u Saboru. Nakon odlaska oporbe sa sjednice prije dva tjedna, premijer je nastavio prolijevati bijes po njima, no Mostov prijedlog o ukidanju obaveznih članarina HGK ipak je stavljen na glasanje. Nije prošao, očekivano. Marija Selak Raspudić to ipak smatra velikom pobjedom Mosta.

- Oporba se ujedinila oko demokratske procedure, koja nije kakva bi trebala biti u Saboru jer se poslovnik često zloupotrebljava kako bi se ušutkala oporba. I to je nevjerojatna stvar. Cijela oporba se ujedinila, nije bilo kvoruma i pokazali smo da se može postići nadstranačko jedinstvo u stvarima koje su preduvjet razgovora o bilo kojoj temi u Saboru. Drugo, HGK je samo simbol mnogo šire tematike o parafiskalnim nametima i statusu poduzetnika koji je ovim došao u prvi plan - ističe zadovoljno dok u subotu prije podne, dan nakon rušenja Mostova prijedloga u Saboru, analiziramo političke aktualije na klupi u parku Stara Trešnjevka.

Iako je silno ponosna na oporbeno ujedinjenje, za koje smatra da je rezultat prije svega Mostova djelovanja, nije toliko sretna zbog druge priče u kojoj su joj zapele kolege iz Kluba zastupnika. Pitam je zašto su Zvonimir Troskot i Nikola Grmoja potpisali populističku inicijativu Hrvoja Zekanovića da se uvede stroga zabrana abortusa. I to u jeku prijava seksualnog zlostavljanja na zagrebačkom sveučilištu, HRT-u, pa i drugim institucijama, istupa brojnih žena o zaista mučnim iskustvima, ali i bizarnih opravdavanja čelnih ljudi tih istih institucija. Time su, argumentiram, podržali daljnje relativiziranje problema koji još više omalovažavaju ionako ugrožena prava žena na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kvalitetnu edukaciju i pravo da ne budu objektivizirane. Pa što se, pobogu, dogodilo?

- Što se tiče Zekanovića, mislim da se radi o nekakvom spinu. Kolege Troskot i Grmoja su potpisali Zekanoviću zato što je on njima potpisao inicijativu za HGK i to je bio izraz solidarnosti. Baš tako su mi rekli, on je potpisao nama, mi smo potpisali njemu. Zekanović nije skupio potpise da to postane tema, ali on ju je učinio temom djetinjastim prozivanjem onih koji jesu i koji nisu potpisali - pokušava pojasniti situaciju Selak Raspudić ističući kako je ona načelno za to da se o bilo kojem pitanju otvori mogućnost za raspravu.

