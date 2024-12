Selak Raspudić je odgovorila Ivani Kekin: 'Neugodno je to za gledati, želi me uvući u blato'

Možemo je napravio jednu objavu gdje je mene pokušao povezati s gospodinom Jelavićem, a ja sam tek uzvratila na to. Vidim da me gospođa Kekin želi uvući u političko blato. Ne pada mi napamet da se spuštam na tu razinu, ispričala je Marija Selak Raspudić u razgovoru za medije, prenosi N1.

Ona je prokomentirala cijelu situaciju koja je nastala nastala nakon susreta Mile Kekina, muža predsjedničke kandidatkinje Ivane Kekin, s Nikicom Jelavićem.

- Vrlo mi je neobično da netko u takvoj situaciji, umjesto da se bavi time ima li pritisaka od mafije ili ne znam čega, bavi se isključivo svojom političkom konkurencijom, što pokazuje da je riječ o strahu od pada političkog rejtinga i da bi se taj rejting zadržao koristi se svim mogućim sredstvima. Meni je to iskreno neugodno gledati. Usmjerena sam na svoju kandidaturu i neću se provlačiti kroz blato s gospođom Kekin - poručila je.

Osim o Kekin, Selak Raspudić je prokomentirala i DORH-ovu istragu o nabavci 5 ECMO uređaja za vrijeme vlade Zorana Milanovića.

- Ja sam prva spomenula uopće taj slučaj u javnom prostoru. Prva sam osoba koja je prepoznala vezu između Saše Pozdera i ono što se događalo s ECMO uređajima. Pozdravljam činjenicu da se sve istraži. Ne bih voljela da se DORH koristi u političke svrhe. Nadam se da to nije slučaj. Činjenica da postoji mogućnost da i u jednoj i drugoj vladi, i Plenkovićeva i Milanovićeva, da smo imali iste ljude koji su parazitirali na javnim nabavama i profitirali i uništavali Hrvatsko javno zdravstvo. Meni je to izrazito zabrinjavajuće i nadam se da će se to istražiti - smatra.

Za kraj se osvrnula na porezna opterećenja.

- Hrvatska se nalazi u situaciji da naši starci umjesto da ljetuju u modernim europskim ljetovalištima, za vrijeme sezone čiste WC-e za bogatom europskom elitom. I to je ono što se sigurno mora mijenjati. A u tome da oni uspijevaju nešto zaraditi za sebe, ja ih u potpunosti podržavam. Država je tu da porezno rasterećuje, da pomaže gospodarskoj djelatnosti, a ne da građane dodatno porezno opterećuje - izjavila je Selak Raspudić.