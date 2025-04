Selak Raspudić: 'Ne računam ni na čiju potporu. Tomaševiću ću kupiti karte za Thompsona'

Marija Selak Raspudić, nakon što su istraživanja pokazala da nema prave alternative Tomaševiću i Možemo!, kreće u utrku za gradonačelnicu Grada Zagreba. 40 dana prije izbora. Kandidaturu je objavila prvo na društvenim mrežama s pitanjem 'Jeste li se preračunali?' Tomaševiću i Sandri Benčić, a u intervjuu za RTL Danas objasnila je zašto tek sad ulazi u bitku.

- Sva istraživanja su pokazala da građani ne percipiraju ni jednog kandidata kao protutežu Tomaševiću što je i dovelo do toga da je on najavio u videu da će rasturiti. To je nezdravo i za Zagreb i za demokraciju kao takvu. Moralo se pojaviti nešto što će se nametnuti kao alternativa i ja sam odlučila pokušati stati u obranu svog grada. Kampanja službeno nije ni počela. Pretkampanja za ozbiljnog kandidata traje cijelo vrijeme njegovog političkog djelovanja. Ja sam u kampanji od početka, od kad sam stupila u politički sabor sa konstruktivnim prijedlozima i u kampanji sam čitamo ovo vrijeme jer sam radila na tome što je najbitnije, a to je da oformim dovoljno stručan tim da ponudim dovoljno kvalitetan program. Nije kampanja samo službeno naslikavati se ispred medija i gurati se u centar pažnje nego donijeti konstruktivan sadržaj - rekla je.

Mislav Herman je na društvenim mrežama zahvalio Selak Raspudić na njenom videu kandidature jer se referira na video HDZ-a, te kaže da se priključila njegovoj kampanji - 'Rasturili smo'.

- Tu je riječ o nečemu što je Možemo rekao. Ja sam vidjela da je taj moj izlazak istovremeno uznemirio i Možemo i Mislava Hermana pa sam očito nešto dobro napravila - rekla je i dodala da nema govora o plagiranju. - Nije ovo dječju vrtić. Meni je ovo sve simpatično, ali čim su se dvije strane istodobno uznemirile, i Možemo i HDZ, ipak sam nešto pogodila tim videom.

Kaže da su istraživanja pokazala da ju građani vide kao jedinu pravu suparnicu Tomaševiću.

- Prelomila je sama činjenica da su istraživanja pokazala da me građani percipiraju kao jedinu osobu koja se može suprotstaviti Tomislavu Tomaševiću i koja doista ima šansu iznijeti pobjedu u drugom krugu, a i ovo sve što se događalo u protekloj fazi da nikoga drugoga nisu percipirali kao ozbiljnog protukandidata. Naravno da svaki ozbiljan i odgovoran političar ne može čekati svoj trenutak kad on misli da je trenutak. Ja sam isto mogla štrikati u Saboru pa čekati parlamentarne izbore. Međutim, ja sam Zagrepčanka, ovdje sam rođena, odrasla i živim i smatram da se ne upravlja dobro mojim gradom i odlučila sam se boriti za njega - govori Selak Raspudić.

Na pitanje što će biti s njenom karijerom ako izgubi, kaže da to ne gleda na taj način.

- Kad govorimo o politici - trebaju se pitati što čine oni koji nikada nisu ni pokušali. Biti političar, pogotovo ako radite ono što ja radim, pokušavate stvoriti dugoročnu kvalitetnu i konstruktivnu političku alternativu znači - izlagati se, znači riskirati. To nije jednostavno, ali nisam u pitanju samo ja. Pitanje je koliko ja kroz svoju kandidaturu mogu ponuditi kvalitetnih politika i jedne druge slike je ono što je najbitnije u u ovoj utakmici za Zagreb je da je bitka za Zagreb - bitka za Hrvatsku. Sam Tomašević je to najavio na takav način sa SDP-om kad su se osokolili, ja bih rekla razbahatili, to je ono što mene osobno najviše dira, to je jedan model upravljanja HDZ-a koji gledamo cijelo ovo vrijeme kad su najavili tako gromoglasno da će rasturiti - rekla je.

Ne boji se poraza jer je bar 'iskoračila', a kampanja se financira donacijama i njenim osobnim sredstvima.

- Kao netko tko je bio potpuno nezavisan, ja sam skupljala donacije, ali dala znatan dio svojih sredstava i mislim da je to poželjan model u hrvatskoj politici da ste spremni uložiti vlastita sredstva ako vjerujete u to da Hrvatska treba političku promjenu. To što meni nije bio prioritet kupiti novi automobil, nego sam radije dala da stvorim neku kvalitetnu alternativu ovom političkom životu, mislim da je to dobar izbor i da je to dobro za hrvatsku politiku, da ne ovisite o velikim donatorima pa ne trošite sredstva građana RH - objašnjava.

Ne očekuje ničiju potporu.

- Hrvatska politička scena treba jedan tip rehabilitacije. Doista nam treba da politički prodišemo, da se pojave novi ljudi na sceni i ja ću ih kroz ovu kampanju promovirati - rekla je i dodala da ima spremna nova lica za Gradsku skupštinu.

- Vjerujem da će biti i iznenađenja. Imam i dovoljno ljudi za gradsku skupštinu. Mi smo se i ranije organizirali, a vjerujem da će to biti model za dugoročno upravljanje Hrvatskom jer s jedne strane imamo HDZ koji sigurno neće dobiti parlamentarne izbore, a alternativa SDP i Možemo nije ono što donosi promjenu.

Kroz svoju kampanju će ponuditi jasnu viziju Holdinga koji može kvalitetno upravljati cijelim komunalnim sustavom na razini Zagreba, Neizbježno je bilo i pitanje ide li na Thompsonov koncert.

- Nisam netko tko takve stvari određuje unaprijed s obzirom da imam dvoje male djece, ali nemam ništa protiv da odem na taj koncert i na mnoge druge. Možda ću i ponuditi aktualnoj upravi, s obzirom da više neće biti na čelu grada, da im i kupimo karte za Thompsonov koncert da se barem dobro zabave na kraju - zaključila je.