Selak Raspudić o Hipodromu: Tomašević je branio pogrešne ljude, optužnica to pokazuje

Zastupnica Marija Selak Raspudić izjavila je u ponedjeljak kako je gradonačelnik Tomislav Tomašević izbore dobio na retorici da se protiv njega vodi hajka, ali je podizanjem optužnice u aferi Hipodrom danas dobiven konkretan epilog. U aferi Hipodrom, Uskok za malverzacije teške 1,8 milijuna eura tereti bivšeg direktora ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) Kostu Kostanjevića te suvlasnika zaštitarske tvrtke Eurolex Domagoja i njegova oca Slavka Galića. Optuženi su i predsjednik Upravnog vijeća USO-a Goran Đulić te vršiteljica dužnosti ravnateljice Jagoda Bončin Franjković.

"Tomašević je izbore u Zagrebu dobio na retorici da se protiv njega vodi hajka i bilo tko, tko je tada bio, uključujući i mene s druge strane postavljao pitanja o opravdanosti optužbi u aferi Hipodrom, proglašen je Turudićevim čovjekom i eliminiran kao ravnopravan sudionik iz javnog prostora", rekla je Selak Raspudić na konferenciji za novinare.

Međutim, kaže da danas vide da se doista dižu optužnice što postavlja pitanje je li bilo pravedno tada optuživati sve one koji su u jeku tih afera prozivali aktualnu gradsku vlast.

Istaknula je da je Tomašević dobio izbore branjenjem Kostanjevića, bez obzira što su već tada postojale ozbiljne indicije da je riječ o čovjeku koji je doista odgovoran za pronevjeru ogromne količine gradskog novca.

Kaže da je dobio izbore "i na uključivosti", pa i dopuštanju Thompsonovog koncerta a danas radi sve na tome da ga zabrani. "Što je doista ostalo od onog Tomislava Tomaševića iz kampanje danas kada je postao gradonačelnik Zagreba", upitala je Selak Raspudić.

Istaknula je i da je gradska vlast znala da je njihov čovjek Goran Đulić upleten u sve te afere. Kaže da je on bio na listi Možemo! za Gradsku skupštinu na vrlo visokom ulaznom mjestu, međutim, u trenutku proglašenja novih gradskih zastupnika netragom je nestao s liste, da ne bi sutra bio naslov da je uhićen gradski zastupnik Možemo!.

Selak Raspudić kaže da je Možemo! učio od HDZ-a te zato danas i prozivaju aktualnu državnu vlast da miče svoje ljude s ključnih pozicija pa i glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića prije nego što bivaju uhićeni.

Kaže da ukoliko se optužnice potvrde, najgore je i da je Možemo!, stranka koja javno zagovara programe za "zviždače", koristila političku moć da bi zastrašivala one koji afere otkrivaju i degradirala ih na njihovom poslu.

Komentirajući antifašističke marševe, Selak Raspudić je rekla da se takvim marševima došlo do toga da Zagrebom i gradovima marširaju zvijezda petokraka i natpisi koji pozivaju u nova balkanska udruženja što je suprotno Ustavu RH.

Poručila je da protiv toga treba ustati i prokazati sve one koji na takvim podjelama i temama "parazitiraju" jer to trenutno odgovara i ljevici i desnici.

Gradska zastupnica Milka Rimac Bilušić (Klub gradskih zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista), osvrnula se na predstojeću "proračunsku sjednicu", optužujući gradsku vlast za povećanje poreznog pritiska na najniže slojeve i financiranje vlastitih, rapidno rastućih materijalnih rashoda.

Unatoč tome što se predstavlja kao socijalno osjetljiva ljevica, gradska vlast se ponaša kao "iPhone ljevica" - retorički štiteći siromašne, ali ih fiskalno najviše opterećujući. Tomašević se ponaša kao "Superhik", koji uzima od siromašnih, poručila je Rimac Bilušić.