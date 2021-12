Saborska zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić komentirala je za RTL Danas prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma, kao i odluku Ustavnog suda o Covid potvrdama.

Poručila je kako je prebrojavanje potpisa dug i zahtjevan proces te da je to razlog zašto ni jedna inicijativa ranije nije izašla s konačnim brojem.

- Trebalo im je otprilike mjesec dana da bi to mogli reći hrvatskim građanima. Mi smo sada u fazi prikupljanja lista i prebrojavanja potpisa - rekla je i istaknula kako još uvijek ne može reći na kojem su broju. Naglasila je kako je "rub" 368 tisuća.

- To što je nama postalo normalno da nam treba puno više od onoga što je propisano zakonom zato što sve svi pretpostavljaju da će se odbaciti veliki dio potpisa jer je uobičajena praksa da se referendum pokušava srušiti na bilo koji način, to je jedna druga priča - poručila je.

'Vučić je prema Plenkoviću mala maca'

- Mi smo samo svjesni da imamo posla sa strankom koja je osuđena za korupciju i svjesni smo svega onoga što se događalo s referendumskim inicijativama ranije. Već sada vidite kako je premijer podivljao, doslovno izgubio živce na spomen Mosta i činjenicu da smo uspjeli prikupiti potpise. To pokazuje da očito imamo razloga sumnjati hoće li se referendumska inicijativa uspjeti održati, pogotovo ako imate u vidu da je on rekao jednu skandaloznu stvar, a to je da će bez obzira na ovaj referendum, on neće promijeniti način upravljanja ovom pandemijom. Dakle mogu reći samo da Aleksandar Vučić može učiti od njega. On je prema njemu gotovo mala maca - rekla je.

Objasnila je da će oni sami pregledati potpise i izbaciti sve one koji će izgledati nevaljalo, odnosno ukoliko su nečitki ili dupli.

- Dalje je naravno na institucijama, a imamo opravdanog razloga sumnjati u njihovo djelovanje s obzirom na sve najave i nervozu koja se diže od premijera kad govorimo o temeljima demokracije - rekla je.

Poručila je kako bi se zreli političar postavio drugačije.

- On bi rekao: "Čuo sam volju hrvatskih građana, oni žele sa mnom odlučivati o nekim stvarima, načinu upravljanja koji se tiču ograničavanja prava i sloboda u ovoj pandemiji. Ja ću raspisati savjetodavni referendum jer vjerujem da dobro upravljam procesima i želim čuti mišljenje svojih građana. Živimo u demokraciji". A dijete u vrtiću ili diktator tipa Aleksandra Vučića ponaša se tako da kaže: "To su zli i pokvareni ljudi, neće oni meni..." - rekla je Selak Raspudić.

'Ustavni sud dao je "packu" Stožeru'

Komentirala je i odluku Ustavnog suda i naglasila kako su dali "packu" Stožeru da donosi odluke na netransparentan način.

Na činjenicu da je Ustavni sud podržao Covid potvrde, Selak Raspudić je rekla kako ih do sad nije ni opovrgavao.

- Znamo tko u njemu drži većinu, ali čak i kada je takav Ustavni sud dao packu Stožeru zbog načina donošenja odluka, vidimo da nitko više ne može sakriti njihovu nestručnost i netransparentnost. Istodobno kad govorimo o Covid potvrdama, ako pročitate službenu uputu HZJZ-a, u njoj ćete pronaći informaciju koja kaže da one nisu donesene u skladu s epidemiološkim preporukama. Dakle, Hrvatskom upravlja jedno tijelo koje je nestručno, u njemu sjedi više ekonomista, pravnika, čak i seizmologa i fizičara, nego doktora medicine - rekla je.

Istaknula je kako nije svejedno kako su one uvedene.

- U Švicarskoj, što bi valjda bilo skandalozno našem premijeru jer tamo žive zli ljudi koji pokreću zle inicijative, o tome je odlučeno prvo u Saboru, njihovom parlamentu, a onda na referendumu. Isto tako, u Švicarskoj primjerice, Covid potvrdu dobivate i testom na antitijela, možete ju dobiti na tri mjeseca ako imate odgovarajući broj antitijela, što se kod nas smatra neznanstvenim. Isto tako ovisi o tome gdje se i na koji način upotrebljava Covid potvrda. Kod nas je ona uvedena na jedan diskriminatoran način i neepidemološki, odnosno epidemiološki neučinkovit. U svakom slučaju je iz tih razloga treba povući - zaključila je