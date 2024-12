Selak Raspudić spremna za drugu izbornu utrku? 'Situacija u Zagrebu treba promjenu...'

Dan nakon izbora, Marija Selak Raspudić gostovala je na RTL-u i poručila kako neće savjetovati svojim biračima za koga da glasaju u drugom krugu, naglasivši važnost njihove samostalne odluke. Podsjetimo, na predsjedničkim izborima osvojila je 150.435 odnosno 9,25 posto glasova To je treći izborni rezultat u prvom krugu predsjedničkih izbora.

- Pa neću nikome davati javnu podršku. Neobična mi je ta ideja. Kao da su moji birači moje vlasništvo pa ih nekome mogu prenijeti. Sigurna sam da oni koji su glasali za mene, nisu glasali za mene zato što su zadovoljni postojećim - poručila je.

Marijana Selak Raspudić, koja se na predsjedničkim izborima kandidirala kao nezavisna i nestranačka kandidatkinja, istaknula je razloge svog političkog angažmana. Naglasila je kako želi mijenjati ustaljene obrasce te ponuditi novu alternativu hrvatskom društvu.

- Pa meni duopol kao takav nije blizak, zato sam i politički iskoračila potpuno sama kao nezavisna i nestranačka kandidatkinja jer doista želim mijenjati stvari. Pokazalo se da u našem društvu itekako ima prostora za nešto novo - kaže.

Pozvala je i građane da izađu na izbore 12. siječnja.

- Izaći ću na izbore i inače podupirem izlaženje na izbore i pozivam sve građane da i sami izađu zato što je to važno. Imali smo sada i to je možda i jedan od razloga za rezultat, jako lošu izlaznost. To nikad nije dobro - rekla je Selak Raspudić.

- Itekako sam prisutna u političkom prostoru već neko vrijeme. Ljudi smatraju da sam zaslužila da i dalje politički djelujem, tako da sam to shvatila kao jedan tip političke obveze i sigurno ću nastaviti još snažnije dalje. - rekla je.

Selak Raspudić komentirala je svoju suradnju s lokalnim čelnicima te mogućnost budućih političkih udruživanja.

- Naravno da svatko tko je konstruktivan je dobrodošao, ali nisam opterećena imenima. Znate i sami da sam ušla potpuno sama, bez ičije političke potpore. To je možda i neobično u hrvatskoj politici, ali je tako bilo i to je pokazalo da ipak ima prostora za određeni rezultat. Ići ćemo sa svim onim ljudima s kojima smo se sada razgranali po Hrvatskoj i koji su pomogli u prikupljanju potpisa i koji su tu cijelo vrijeme. - rekla je.

- Nema ni 2.0 ni 1.0 ni 3.0. Ići ćemo prema tome da se formalizira naše djelovanje. Naravno da ćemo prvo svi međusobno razgovarati. Nulti zadatak je da vidimo uopće koliko trenutačno vrijedimo na političkom tržištu i kako uopće građani reagiraju na nas. Ja sam i osjećala jednu obavezu iskoračiti s obzirom na to da sam se razišla s Mostom, da vidim da li ljudi i dalje podržavaju moj politički put - nastavila je.

Mnogi pak smatraju kako je ovo bila tek uvertira pred lokalne izbore te očekuju da se kandidira za gradonačelnicu Zagreba.

- Snažno zagovaram to da se politička situacija u Gradu Zagrebu promjeni i smatram da treba okupiti ljude da se to i dogodi. Ali ne bih sada ništa najavljivala jer nisam u toj fazi niti razmišljanja niti razgovora - rekla je.

- Smatram da je Zagrebu potrebna snažna promjena, jer ovo što se trenutačno događa s načinom na koji se upravlja našim gradom nikako nije dobro. Vidimo i po rezultatima da Možemo! uopće nema toliku potporu u gradu Zagrebu - kaže.