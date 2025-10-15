Selak Raspudić: 'Umjesto plaće zastupnici Ivandić, osobama s invaliditetom dajte božićnicu!'

Potpredsjednica zagrebačke Gradske skupštine Marija Selak Raspudić u srijedu je predložila da se za osobe s invaliditetom u organiziranom stanovanju, uz naknadu koju predlaže Klub SDP-a, isplati i božićnica, umjesto plaće koju bi trebala dobivati potpredsjednica Marina Ivandić.

Selak Raspudić to je predložila uoči sutrašnje sjednice Gradske skupštine na čijem je dnevnom redu prijedlog da Marina Ivandić (Možemo!) dužnost potpredsjednice Gradske skupštine obavlja profesionalno.

Selak Raspudić predstavila je dvije inicijative Kluba gradskih zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista, jer kao "aktivna i konstruktivna oporba" žele pokazati da se gradskim novcem može upravljati bolje na dobrobit građana.

Podržala je SDP-ov prijedlog izmjena Odluke o socijalnoj skrbi kako bi se osobama s invaliditetom, korisnicima organiziranog stanovanja, od 1. siječnja 2026. isplaćivala naknada te da imaju pravo na božićnicu i uskrsnicu, ali i dodala da se može učiniti veći materijalni iskorak i dodatno poboljšati status osoba s invaliditetom u Zagrebu.

Stoga je amandmanom predložila dopunu te SDP-ove inicijative tako da se u gradskom proračunu osigura iznos od 79.000 eura koji bi se, umjesto za godišnju plaću potpredsjednice Ivandić, preusmjerio za dodjelu božićnice osobama s invaliditetom, a radi se o 565 korisnika koje je SDP obuhvatio svojom inicijativom. Na taj bi način, kaže Selak Raspudić, svatko od njih mogao već ovog Božića dobiti 140 eura božićnice.

Zagreb: Marija Selak Raspudic odrzala konferenciju za medije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- To je minimum koji oni zaslužuju od Grada Zagreba, a mi se doista nadamo da Tomislav Tomašević neće biti Grinch koji će ukrasti njihov Božić - dodala je te pozvala Klub SDP-a i druge gradske zastupnike da podrže taj prijedlog.

Podsjetila je da je na prošloj skupštinskoj sjednici plaća smanjena predsjedniku Gradske skupštine Mateju Mišiću (SDP). "Kad smo mu već smanjili plaću, zaključili smo da je očito da tu nema dovoljno posla niti za jednog čovjeka koji bi bio na profesionalnoj plaći. Dakle, ne vidimo niti jedan razlog da dobijemo drugu osobu koja bi također dobila punu plaću u iznosu od čak četiri minimalne plaće kao potpredsjednica Gradske skupštine", rekla je Selak Raspudić.

Kao drugu inicijativu, predložila je osnivanje zasebnog Gradskog ureda za promet i komunalnu infrastrukturu.