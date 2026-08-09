Selak Raspudić: Zbog slučaja Gospić treba pasti cijela Vlada

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić pozvala je u nedjelju oporbu da zajednički pokrene pitanje povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću zbog slučaja odlaganja otpada i onečišćenja na području Gospića, poručivši da zbog razmjera tog slučaja treba pasti cijela Vlada.

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Selak Raspudić ocijenila je u priopćenju da su dosadašnje političke reakcije „suviše mlake“ te poručila da informacije o zagađenju Like „vječnim“ kemikalijama nisu trenutak za, kako je rekla, deklarativno zgražanje, traženje samo ostavke ministrice ili podnošenje kaznenih prijava.

- Ovo je trenutak u kojem čitava Vlada treba pasti. Ovo nije tek jedna u nizu koruptivna afera na koje smo mahom, nažalost, oguglali, ovo je ona - prosvjetljujuća - točka kada vrijeme mora stati, a političke glave moraju pasti. Stoga pozivam na konkretno institucionalno djelovanje - poručila je Selak Raspudić.

Od predsjednika Republike Zorana Milanovića zatražila je da iskoristi svoje ustavne ovlasti i omogući hitno sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora na kojoj bi se Vladu obvezalo na žurno postupanje te donijele izmjene Kaznenog zakona kojima bi se ekocid uveo kao najteže kazneno djelo protiv okoliša.

Podsjetila je da se prijedlog potrebnih izmjena Kaznenog zakona već nalazi u saborskoj proceduri te da su ga izradile stručnjakinje za kazneno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta na čelu s profesoricom Aleksandrom Roksandić. Selak Raspudić ustvrdila je da su onečišćenjem ličkog tla i vode ugroženi stanovnici Like, ali i cijela Hrvatska te odgovornost za stanje pripisala Vladi na čelu s premijerom Plenkovićem.

Ocijenila je da slučaj ne može svesti na odgovornost pojedinaca, nego da je riječ o odgovornosti sustava koji je, kako tvrdi, omogućio da hrvatsko tlo i voda budu izloženi opasnom otpadu. Ustvrdila je i da slučaj Gospića možda nije jedini te izrazila sumnju da bi sličnih slučajeva odlaganja otpada moglo biti i u drugim dijelovima Hrvatske.

Na kraju je pozvala na zajedničko djelovanje oporbe, ocijenivši da pojedinačni politički istupi u ovom slučaju nisu dovoljni.

- Pozivam čitavu oporbu da podnese zajednički prijedlog Hrvatskom saboru kojim će se preispitati povjerenje Andreju Plenkoviću i pokazati našim sugrađanima da je Hrvatska iznad naših pojedinačnih političkih interesa i razlika. Jer kad, ako ne sad? - istaknula je Selak Raspudić.